Honda представила трехрядный гибридный кроссовер Avancier нового поколения

Под именем Avancier раньше скрывался купеобразный кроссовер, сделанный для Китая. Теперь Honda показала машину нового поколения – и это уже большой семейный автомобиль с тремя рядами сидений. О глобальных амбициях в компании заговорили не случайно.

Заодно Avancier стал первенцем модульной платформы. На ее основе позже построят другие будущие хиты японской марки.

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История имени началась в 1999 году – тогда так назывался универсал на базе Accord. Настоящую известность Avancier получил в 2016-м, когда в Китае вышел стильный кросс-купе.

Новая генерация разворачивается в сторону практичности: вместо эффектного силуэта – полноценные три ряда сидений. Для обычного покупателя расклад простой: машина встает в один ряд с крупными семейными внедорожниками и предлагает больше места для детей и багажа.

География продаж при этом расширяется. Старт намечен на декабрь 2026 года в Таиланде, а в 2027 году автомобиль доберется до Японии, Австралии и Новой Зеландии. Модификации с левым рулем дают надежду, что модель появится и в других регионах – через каналы параллельного импорта.

Главная особенность нового Avancier – гибридная система Honda Hybrid, то есть дальнейшее развитие технологии e: HEV, причем с полным приводом. Инженеры пошли по пути облегчения: 2,0-литровый бензиновый двигатель стал почти на килограмм легче предшественника. За движение отвечают два электромотора, по одному на каждой оси.

Снаружи кроссовер смотрится футуристично: двухъярусная оптика, скрытые дверные ручки, которые выезжают только при необходимости. Внутри дизайнеры отказались от нагромождения кнопок. Перед водителем – компактный спортивный руль и цифровая панель, а центром управления стал огромный планшет мультимедиа.

Позаботились создатели и о комфорте в дальних поездках.

При обилии информации Honda пока держит в секрете общую мощность силовой установки. Цена – тоже загадка, причем самая интригующая. Все подробности раскроют после официальной мировой премьеры 1 декабря 2026 года.

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