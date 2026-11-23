Honda UR-V: турбомотор от Civic Type R, автомат и два ряда сидений вместо трех

Для большинства автолюбителей большой кроссовер Honda – это в первую очередь CR-V: машина понятная, надежная и предсказуемая, настоящая рабочая лошадка. Но в линейке японского бренда есть ступень выше – UR-V. Изначально его создавали для китайского рынка, а по сути это альтернатива привычным семейным внедорожникам, только с другим уровнем комфорта.

Honda UR-V

Пятиметровый кузов большинство производителей старается заполнить тремя рядами кресел, причем места на галерке обычно остается мало и сидеть там неудобно. Хондовские инженеры пошли другим путем: от третьего ряда отказались, отдав все пространство пассажирам второго.

Что это дает на практике? Если вы часто возите людей сзади или просто цените запас свободного места, такой вариант удобнее. А вот тем, кто регулярно перевозит большую компанию, он уже не подойдет.

По позиционированию UR-V – прямой конкурент семейных внедорожников, хотя логика у него другая: не «вместить как можно больше», а «сделать максимально удобно».

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Мотор от Civic Type R и настройки шасси

Неповоротливым увальнем этот кроссовер не назовешь. В топовых комплектациях под капотом стоит 2,0-литровый турбомотор серии K20C – родственник двигателя, которым славится Civic Type R.

Отдача – в диапазоне 261-272 л. с., в паре с ней работает 9-ступенчатый автомат ZF. Разгон уверенный, реакции на газ предсказуемые, так что на дороге машина ведет себя спокойно и без сюрпризов.

Отдельная история – шасси. Многие конкуренты настраивают подвеску исключительно в сторону мягкости, а здесь сохранили «хондовский» характер: в повороте автомобиль уверенно держит дугу, кузов не валится чрезмерно. Управление получается вовлеченным и приятным для водителя – между прочим, редкое качество для большого семейного кроссовера.

С CR-V сравнение напрашивается само собой. Разница не в размерах как таковых: UR-V дает принципиально другой уровень шумоизоляции, отделочных материалов и ездового комфорта.

Toyota Highlander – это про практичность и три полноценных ряда сидений. UR-V выбирают, когда важнее комфорт тех, кто сидит сзади, и драйверские настройки.

Немецкий VW Teramont делает ставку на максимальную функциональность и «квадратные» формы кузова. Honda же выполнена в более динамичном стиле купе-кроссовера.

Салон, шумоизоляция и кому он подходит

Внутри видно, что машина претендует на премиум: качественные материалы отделки, мягкий пластик, продуманная эргономика.

Интерьер Honda UR-V

Кнопочное управление трансмиссией освобождает место на центральном тоннеле, а панорамная крыша визуально добавляет объема и без того просторному салону.

Шумоизоляция, судя по отзывам владельцев и экспертов, выводит модель на качественно иной уровень комфорта, чем у более массовых машин марки.

В общем-то, UR-V – выбор специфический, но осознанный: японские технологии плюс премиальное оснащение, без переплаты за раскрученные европейские бренды. Он для тех, кому личный комфорт важнее возможности посадить семь человек, а от вождения хочется получать удовольствие.

О том, насколько популярны сегодня кроссоверы в России, «За рулем» уже рассказывал.

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