Почему долгий прогрев на холостых вредит мотору так же, как резкий старт в мороз
Зимний запуск двигателя – всегда компромисс. И долгая работа на холостых, и «сразу поехали» на деле бьют по мотору, только механизмы износа разные.
Константин Ершов, технический специалист компании Rossko, поясняет: при холодном пуске главное – быстро вывести систему смазки в рабочий режим и не допустить, чтобы несгоревшее топливо попало в камеру сгорания. В мороз масло густое и медленно заполняет верхние каналы. Дашь нагрузку сразу – детали трутся практически без смазки, начинается механический износ.
Другая крайность – стоять на холостых дольше трех-пяти минут. Тут физика процесса меняется: топливо не сгорает полностью и оседает на стенках цилиндров, а бензин смывает масляную пленку с поверхностей поршневой группы. По сути, чрезмерный прогрев на месте ведет к тому же повышенному износу, что и ранняя нагрузка, – правда, причина уже в разрушении смазки, а не в ее отсутствии. Оптимальный сценарий скромнее: 3-5 минут на холостых, чтобы масло стало менее вязким, а затем движение на низких оборотах. Так двигатель выходит на рабочую температуру под нагрузкой, а не в статике.
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Рост зимнего расхода топлива на 10-25% объясняется несколькими факторами, и сам прогрев тут не единственный. Электронный блок управления подает более богатую смесь – так мотор быстрее прогревается и компенсирует плотность холодного воздуха; часть топлива при этом не успевает сгореть. Кстати, печка и обогревы стекол увеличивают электрическую нагрузку, из-за чего генератор забирает больше мощности у двигателя. Заметно это и при движении, и на стоянке.
Есть и механическая составляющая. Зимние шины тяжелее, а давление в них падает примерно на 0,1 бар каждые 10 °C ниже нуля – сопротивление качению растет, и мотору приходится работать интенсивнее при том же темпе. Не последний момент – исправность термостата и лямбда-зонда: если они сбоят, двигатель остается в режиме богатой смеси даже после прогрева, и экономичности уже не ждать до весны.
О зимних ошибках водителей, включая долгий прогрев, «За рулем» уже рассказывал.
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