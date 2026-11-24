Автомобилистам дали советы по грамотной зимней мойке автомобиля

Зима превращает привычную мойку в задачку с подвохом. С одной стороны, дорожные реагенты с кузова надо смывать регулярно – хотя бы раз в одну-две недели, иначе коррозия не заставит себя ждать. С другой – неумелая мойка способна навредить электронике и механизмам так, что потом придется раскошеливаться на серьезный ремонт.

Чаще всего водители попадаются на одном и том же: льют горячую воду на обледеневшую машину. Резкий перепад температур – это колоссальное напряжение в материалах. Первым сдается лобовое стекло: струя горячей воды по ледяной корке, и по нему могут пойти трещины.

Как быть? В идеале зимой мыть машину в теплом боксе. Правда, если такой возможности нет, спешить не стоит – дайте кузову остыть или, наоборот, прогреться до температуры, при которой вода не будет застывать мгновенно при контакте с металлом.

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Отдельная история – техника. Современные автомобили нашпигованы датчиками, камерами и сложной электроникой. Уплотнители на этих узлах рассчитаны на сопротивление обычному дождю, а вовсе не на мощную струю из аппарата высокого давления.

Стоит направить напор прямо на такие узлы – влага попадет внутрь, замерзнет и выведет электронику из строя. По сути, безобидная на вид процедура оборачивается поломкой.

Самая частая зимняя неприятность после мойки – примерзшие двери, выдвижные ручки и зеркала. Вода остается в зазорах, превращается в лед и блокирует механизмы.

Пытаться открыть дверь силой или принудительно запустить электропривод зеркал – почти гарантированный способ что-нибудь сломать. Поэтому после мойки не пренебрегайте тщательной сушкой.

Чтобы двери не примерзали, а резиновые уплотнители долгие годы оставались эластичными, заведите привычку пользоваться силиконовой смазкой.

Хватит двух обработок в год: перед началом зимы и сразу после окончания сезона.

Силикон создает защитный слой – он отталкивает влагу и не дает льду «схватиться» с поверхностью двери.

О других зимних ошибках, которые дорого обходятся водителям, «За рулем» рассказал.

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