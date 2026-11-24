Эти ошибки в зимнем хранении машины обходятся очень дорого
Долгая зимовка без движения – испытание для машины, и просто найти ей угол недостаточно. Если техника простоит несколько месяцев, консервировать придется все системы: иначе весной деньги уйдут на борьбу с коррозией и замену «прикипевших» деталей. Своими соображениями о том, как защитить автомобиль от губительного влияния зимы, поделились специалисты сервиса «Авто.ру».
Холод здесь, вопреки распространенному мнению, не главный противник. Куда опаснее влага вместе со скачками температуры. По сути, лучший выбор – сухой гараж либо паркинг с нормальной вентиляцией, причем режим должен оставаться стабильным. Любая резкая смена тепла и холода дает конденсат; тот оседает на кузове, и при малейшем повреждении лакокрасочного покрытия именно там зарождается ржавчина.
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Помещение есть не у всех – тогда остается улица. Правда, в таком случае к выбору защиты стоит отнестись внимательно.
Оставлять на стоянку неисправный автомобиль – идея так себе. За зиму даже мелкая поломка может усугубиться. Перед консервацией, советуют специалисты, нужно выполнить несколько шагов.
Последняя поездка до места зимовки должна быть осознанной. Проедьте несколько километров: тормозные колодки и диски успеют прогреться и высохнуть, а значит, не прикипят друг к другу. На «ручнике» машину эксперты оставлять категорически не советуют – замерзшие тросы или приржавевшие колодки превратят выезд в проблему. Ставьте автомобиль на передачу (для механики) либо в режим «Паркинг» (для АКП).
О других зимних ошибках, которые обходятся водителям дороже всего, «За рулем» уже рассказывал.
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