Кроссоверы Nissan Magnite ввозят в РФ под заказ с ценами от 1,95 млн рублей

Компактный кроссовер Nissan Magnite, чьи габариты специально подгоняли под налоговые льготы Индии, добрался до российского рынка. Длина паркетника – 3999 мм, колесная база – 2500 мм. За машину просят от 1,95 млн рублей, однако по такой цене кроссовер продается исключительно под заказ.

Nissan Magnite

Оформить его за минимальные деньги, судя по объявлениям, реально только в Красноярске и Кемерово. Во Владивостоке расценки на автомобили из будущих поставок начинаются от 2 000 000 рублей, а в Москве – от 2 205 000 рублей.

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Картина по конкурентам выглядит так: популярный у россиян Tenet T4L в базовой комплектации стоит минимум 2 344 000 рублей, а один из двух бестселлеров «кроссоверного» сегмента Haval Jolion – от 2 499 000 рублей.

Если же нужна машина «здесь и сейчас», придется доплатить. В Екатеринбурге такие паркетники из наличия продают минимум за 2 100 000 рублей, в Севастополе и подмосковных Химках – за 2 270 000 рублей, в Москве – за 2 500 000 рублей.

В объявлениях фигурируют две версии – SV и SL. Обе получили светодиодную оптику, 16-дюймовые легкосплавные диски, электропривод и складывание зеркал с повторителями «поворотников», а также климат-контроль.

Внутри – мультимедийная система с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, шесть аудиодинамиков, камера заднего вида, задние парктроники и беспроводная зарядка для смартфона. По части безопасности и удобства: шесть подушек, ESP, ABS с EBD и BAS, датчики давления в шинах и круиз-контроль.

Более «богатая» версия SL, которую, например, за 2 500 000 рублей продают в Москве, отличается комбинированной отделкой сидений с экокожей. Сверх того, у нее есть бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, улучшенный круиз-контроль с ограничителем скорости, регулировка водительского сиденья в шести направлениях, многоцветная атмосферная подсветка интерьера, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением и система кругового обзора на 360°.

Интерьер Nissan Magnite

Силовой агрегат у Nissan Magnite безальтернативный: 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 100 сил, который работает в связке с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Официально эта модель в России никогда не продавалась. Зато она присутствует на рынках Ближнего Востока, Латинской Америки, Северной Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

О том, какие кроссоверы с пробегом до 2,5 млн рублей оказались самыми беспроблемными, «За рулем» уже рассказывал.

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