Бюджетные дизельные авто выбрасывают на 40-50% больше NOx, чем премиальные

Специалисты из Университета Бирмингема нашли прямую зависимость между розничной ценой машины и ее экологическим следом. Они проанализировали свыше 50 тысяч замеров выхлопных газов, сделанных не в лаборатории, а в реальном дорожном потоке. Результат оказался простым и неприятным: чем доступнее автомобиль, тем больше токсичных веществ он отправляет в атмосферу.

Самый заметный разрыв зафиксировали у дизельных автомобилей. Бюджетные дизельные модели того же возраста, что и премиальные, выбрасывают на 40-50% больше оксидов азота (NOx) на единицу сожженного топлива. У бензиновых машин разница между дешевыми и дорогими комплектациями тоже есть, хотя она не такая резкая.

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Для покупателя подержанного автомобиля или максимально упрощенной новой версии это оборачивается скрытыми издержками. Речь идет не только о расходах на ремонт и обслуживание, но и о влиянии на здоровье окружающих. Оксиды азота считаются одним из самых опасных компонентов смога и вызывают заболевания дыхательных путей.

Объяснять такую разницу только возрастом автопарка неверно. Многое решает технологическое оснащение: дорогие модели с завода получают более совершенные и дорогостоящие системы очистки выхлопа, которые не теряют эффективности даже при больших пробегах. У бюджетных автомобилей оборудование часто соответствует лишь минимальному порогу экологических стандартов. Формально такие машины проходят тесты, однако на реальной дороге их фильтры и катализаторы хуже справляются с нагрузкой.

Ученые обратили внимание на фактор «экологической несправедливости». Авторы работы призывают власти пересмотреть подход к контролю за выбросами и отказаться от одних лишь общих запретов.

« Необходимо использовать гибкие налоговые инструменты и программы государственной поддержки для ремонта или утилизации самых "грязных" машин, сохраняя при этом мобильность населения » , – отмечают исследователи.

На практике автовладельцам стоит готовиться к возможному ужесточению правил технического осмотра. Проверку выхлопа могут сделать строже, чтобы выявлять автомобили, которые « на бумаге » соответствуют нормам, а на деле загрязняют воздух. Вместе с тем не исключены новые льготы на обновление автопарка – в первую очередь для тех, кто не может позволить себе дорогой современный автомобиль.

О том, какое будущее ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал.

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