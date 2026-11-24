«Страховка.ру»: ОСАГО для безаварийных водителей подешевело на 62% за 4 года

Аналитики онлайн-сервиса «Страховка.ру» изучили, как менялась цена «автогражданки» за последние пять лет. В выборку попали данные 1,447 млн пользователей начиная с 2022 года – результаты исследования есть в распоряжении Autonews.ru.

Если смотреть общую картину, с поправкой на инфляцию полис подешевел на 16%. Для отдельных категорий автомобилистов экономия оказалась куда серьезнее – до 62%. Правда, 2026-й преподнес неприятный сюрприз.

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Почему ОСАГО подорожало в 2026 году

Практически каждый год средняя стоимость полиса шла вниз. Перелом случился в 2026-м: по сравнению с 2025 годом «автогражданка» прибавила в цене, в среднем, 10%.

Кирилл Матанов, аналитик «Страховка.ру», связывает это с расширением тарифного коридора в декабре 2025 года. Страховщики, по его словам, не бросились сразу ставить верхние значения базовой ставки – потому подорожание в большинстве случаев пришлось на начало 2026-го.

Прогноз на следующий год у аналитика тоже нерадостный: «Вероятно, в 2027-м стоимость ОСАГО тоже вырастет: расширение тарифного коридора не помогло снизить убыточность, и страховые компании уже выступили с предложением снова изменить границы базовой ставки».

Что такое КБМ и как он влияет на цену

КБМ – коэффициент бонус-малус. Он учитывает, как часто водитель попадал в аварии, и напрямую влияет на итоговую сумму в полисе: чем меньше ДТП по вине автомобилиста, тем ниже коэффициент и дешевле страховка. Обратная зависимость тоже работает – частые аварии поднимают КБМ, и платить приходится больше.

Для наглядности аналитики взяли владельцев Lada Vesta. Самой заметной экономия оказалась у тех, кто не попадал в ДТП и постепенно улучшал свой коэффициент.

Скажем, у водителей, сохранивших минимальный КБМ на уровне 0,46 с 2022 года, полис за пять лет подешевел на 16%. Зато в 2026-м именно эта категория столкнулась с ростом – на 9% относительно 2025-го.

Кому безаварийная езда сэкономила больше всех

Если за пять лет водитель ни разу не становился виновником аварии и снизил КБМ с 0,68 до 0,46, средняя стоимость ОСАГО для него упала на 37%.

Еще выгоднее вышло у тех, кто оформил полис впервые пять лет назад и с тех пор не попадал в ДТП: к 2026 году их коэффициент дошел до 0,78, а страховка стала дешевле, чем в 2022-м, в среднем, на 62%.

Матанов отмечает: аккуратная езда экономит деньги на ОСАГО даже тогда, когда тарифы в целом растут. За год полисы для владельцев Lada Vesta с КБМ 0,46 подорожали на 9%, а для водителей с коэффициентом выше 1,76 – на 14%.

О том, как мошенники имитируют повреждения машин ради страховых выплат, «За рулем» уже рассказывал.

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