НАПИ: продажи авто классических марок в РФ за январь — октябрь выросли на 60,3%

За десять месяцев 2026 года в России разошлось 149,6 тыс. новых машин так называемых классических брендов. Прирост к тому же периоду годом ранее – 60,3%. Такие данные привели в маркетинговом агентстве НАПИ.

Что вообще относят к этой категории? В НАПИ под «классикой» понимают продукцию европейских, японских и южнокорейских автопроизводителей, которые покинули российский рынок в 2022-м. Выглядит странно, но именно этот сегмент и показывает самый бурный рост – во многом за счет поставок через третьи страны и сборки за пределами «домашних» заводов.

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География производства за год заметно перекосилась в сторону Китая. Почти две трети проданных в РФ таких иномарок – 66,9% – выпущены в КНР, и доля прибавила сразу 20,4 п.п. Германия, Япония и Южная Корея сдали: 13,5% (минус 6,1 п.п.), 9,0% (минус 1,8 п.п.) и 4,7% (минус 1,4 п.п.) соответственно. А вот у Казахстана провал куда резче – доля упала на 9,6 п.п., до 1,2%.

Драйверами роста по маркам стали Nissan (+653,8%), Mazda (+430,3%), Audi (+281,6%), Honda (188,9%) и VW (160,9%). В общем объеме продаж лидируют, между прочим, Toyota с 20,1% и Mazda с 16,1%.

О недавних отзывах Toyota и Honda из-за серьезных неисправностей «За рулем» уже рассказывал.

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