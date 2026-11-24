Авито Авто: средняя цена на внедорожники с пробегом держится на уровне 2,1 млн рублей

По данным сервиса Авито Авто, за десять месяцев 2026 года спрос на кроссоверы и внедорожники на вторичном рынке увеличился на 17,7%.

При этом средняя стоимость такой машины составила 2,1 млн рублей и сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года.

Наибольшую динамику интереса покупателей показала марка Renault: ее автомобили стали искать на 30,2% чаще, чем годом ранее. Следом идут Land Rover с ростом 27,3%, Nissan с 25% и Chevrolet с 23,7%. Замыкает пятерку лидеров Kia, прибавившая 22,9%.

Среди отдельных моделей первое место занял Renault Duster, интерес к которому вырос почти на треть. На второй строчке расположился Toyota Land Cruiser Prado (+31,5%), на третьей – Kia Sorento (+30,7%). В пятерку самых востребованных также вошли Volkswagen Touareg (+28%) и Nissan X-Trail (+27,9%). Следом расположились Chevrolet Niva (+27,6%), Toyota Land Cruiser (+25,8%), Nissan Qashqai (+25,7%), Volkswagen Tiguan (+24,7%) и Hyundai Santa Fe (+24,3%).

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Косвенным признаком растущей покупательской активности стал заметный рост заказов отчетов Автотеки по таким автомобилям. За январь-октябрь 2026 года их количество увеличилось на 39% год к году, а доля в общем объеме выросла с 40 до 63%. Это говорит о том, что покупатели все чаще детально изучают выбранную машину перед сделкой.

Предложение на вторичном рынке тоже растет: число объявлений о продаже кроссоверов и внедорожников увеличилось на 6,3%. Доля SUV в общем объеме предложений достигла 30%, тогда как на рынке новых автомобилей она несколько лет держится на уровне 70-75%.

В рейтинге самых популярных моделей первые две строчки заняли Lada 4x4 и Chevrolet Niva со средней ценой 380 и 457 тысяч рублей соответственно. Далее следуют Toyota RAV4, Kia Sportage и BMW X5. У ряда моделей средняя стоимость за год снизилась на 4% и более, в том числе у Hyundai Tucson, Lada 4x4, Chevrolet Niva, Suzuki Grand Vitara, Lada Niva Legend, УАЗ Patriot и Toyota Land Cruiser.

Аналитики Авито Авто зафиксировали, что новые кроссоверы и внедорожники тоже продемонстрировали положительную динамику спроса: за январь-октябрь показатель вырос на 17,3%. Наиболее заметное увеличение интереса зафиксировано у Tenet T7 – машину искали в 3,6 раз чаще. У Tenet T4 спрос вырос в 3,3 раза, а у Hongqi HS3 – в 2,8 раза.

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