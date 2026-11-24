Названы опасные способы экономии на подготовке машины к зиме
Откладывать замену расходных материалов только потому, что автомобиль заводится и ездит без заметных проблем – опасный способ сэкономить перед зимой, рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Комплексная проверка перед зимой – это ходовая часть, силовые агрегаты, навесное оборудование и электроника. Отдельного внимания заслуживают аккумулятор, тормоза и технические жидкости. Задача такой диагностики проста: понять, с какими неисправностями машина подходит к морозам и что нужно устранить заранее.
Холода сами по себе не повод разом менять все расходники, промывать форсунки и чистить дроссельную заслонку. У каждой процедуры должно быть основание – регламент обслуживания, условия эксплуатации или результаты проверки. Полезнее сначала получить рекомендации по конкретному автомобилю, чем покупать профилактический набор «на всякий случай», отметил специалист.
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Распространенный способ сэкономить – тянуть с заменой свечей зажигания или топливного фильтра на дизеле, пока машина едет нормально. Между тем отсутствие заметных симптомов никак не отменяет сроков, которые прописал производитель.
Почему малый пробег не отменяет обслуживания
Не всегда оправдан и расчет на небольшой пробег. Зимой поездки короткие, зато двигатель часами работает в пробках и на прогреве. Километры почти не растут, а моторное масло свой ресурс расходует. При частых холодных запусках и слабом прогреве в нем копятся конденсат и несгоревшее топливо – свойства смазки ухудшаются.
Поэтому, выбирая интервал замены, смотрят не только на одометр, но и на поправки к регламенту для конкретных условий эксплуатации. Иначе экономия выходит мнимой: она строится на том, что реальную нагрузку на двигатель просто не учитывают.
Еще один рискованный путь – заливать дешевые технические жидкости, теряющие текучесть на морозе. Правда, выбирать их по одному признаку тоже неверно. Температура кристаллизации важна для антифриза, однако она не описывает остальных его свойств и не заменяет оценку состояния жидкости.
Тормозная жидкость и фильтры: на чем не экономят
Тормозная жидкость тоже требует внимания. Составы стандартов DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 впитывают влагу, а та снижает температуру их кипения. Считать замену необязательной лишь потому, что при торможении пока ничего не заметно, – ошибка.
Оценивать деталь только по цене или размеру не стоит. Скажем, экономия на качестве воздушного фильтра ставит под удар двигатель. Сам фильтр обходится куда дешевле агрегата, который он защищает, – и именно поэтому его роль легко недооценить.
Разумная экономия – это отказ от работ без оснований, а не от нужных расходников. В первом случае водитель держит затраты под контролем, во втором – переносит их на будущий ремонт и попутно рискует надежностью и безопасностью машины.
О том, почему в мороз мотор изнашивается быстрее, «За рулем» уже подробно рассказал.
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