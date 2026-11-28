Похож на Defender: китайскому кроссоверу закрыли въезд в Европу
Гаагский суд вынес предварительное решение: китайский кроссовер BYD Ti7 нельзя продавать на территории Евросоюза. Причина – оформление машины, по мнению суда, повторяет дизайн внедорожника Defender, права на который принадлежат Jaguar Land Rover. Об этом сообщило агентство Reuters.
Запрет, правда, начнет действовать не сразу – через неделю после оглашения решения. Такая отсрочка объясняется просто: конкретных дат выхода Ti7 на рынок ЕС компания BYD пока не называла.
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Что не понравилось Jaguar Land Rover
Иск британская марка, входящая в индийскую Tata Motors, подала после того, как на своем британском сайте BYD разместила информацию о приеме заказов на семиместный Ti7. Первые поставки покупателям планировались на январь 2027 года, а сама модель Fangchengbao Ti7 появилась в Китае еще в прошлом году.
Служители суда согласились: китайский кроссовер использует характерные черты Defender. Автомобильные издания среди совпадающих деталей называют угловатый кузов, плоскую крышу, вертикальные пропорции, оформление задней двери, квадратные колесные арки и окрашенную в цвет кузова панель за задней пассажирской дверью.
Спор идет не только о торговле готовыми машинами. До завершения разбирательства BYD запретили выпускать эту модель на новом заводе в Венгрии – предприятие должно начать массовое производство автомобилей в начале 2027 года.
Венгерский завод и апелляция
На британское подразделение BYD решение при этом не распространяется: соответствующей юрисдикции у суда нет, пояснили в инстанции.
В Jaguar Land Rover заявили, что компания защищает свою интеллектуальную собственность и обращается в суд при необходимости. От дальнейших комментариев там отказались, поскольку разбирательство продолжается.
BYD, в свою очередь, с решением не согласилась и собирается подать апелляцию. В компании утверждают, что Ti7 разработан самостоятельно и права Jaguar Land Rover не нарушает.
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