Эксперт Евсеев дал советы по выбору автосервиса и защите от переплат

Криво сделанный ремонт обходится владельцу машины дорого – сверх ожидаемого счет может вырасти на сотни тысяч рублей. Поддельные запчасти, завышенная цена работ, затянутые сроки, навязанные услуги: неприятностей хватает.

Снизить риски вполне реально. Для этого нужен внятный выбор техцентра, фиксация состояния автомобиля в момент передачи и заранее оговоренная смета. Об этом рассказал Кирилл Евсеев, директор «ПЭК: TECH».

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Как выбрать автосервис: отзывы и фото

Первым делом имеет смысл изучить отзывы на независимых площадках. Оценки – не главное; куда важнее даты публикаций. Десяток хвалебных комментариев, появившихся за пару дней, – повод заподозрить накрутку.

Полезно посмотреть и на негатив: как компания отвечает на претензии, готова ли разбираться, а не просто отписываться.

Фотографии техцентра тоже кое о чем говорят. Нет оборудованной зоны ожидания, посетителю негде сесть и подождать – значит, к организации процесса стоит присмотреться внимательнее.

Что сообщить мастеру и как оформить акт

Еще на этапе оформления заказа неисправность нужно описать подробно. Мастеру-приемщику важно знать, при каких обстоятельствах она проявляется: в движении или на стоянке, на конкретной скорости, при торможении, на неровностях.

Отдельно расскажите о посторонних звуках, вибрациях, запахах и сигналах ошибок на приборной панели. Чем точнее описание, тем быстрее специалист выйдет на причину.

Передавая машину, оформите акт приема-передачи либо впишите те же сведения в договор. В документах фиксируют комплектность, пробег, уровень топлива, видимые повреждения и дефекты.

Сфотографировать автомобиль со всех сторон – тоже не лишнее. Проверьте, чтобы каждая царапина, скол и вмятина попали в акт: позже доказать их происхождение будет сложно.

Диагностика: сроки, состав и цены

Обычная диагностика – это компьютерная проверка электронных блоков плюс визуальный осмотр основных узлов и агрегатов. Добавьте сюда оценку состояния технических жидкостей, тормозной системы, подвески и рулевого управления. По итогам мастер обязан выдать перечень найденных неисправностей и согласовать дальнейшие работы с владельцем.

Сколько это займет, зависит от сложности случая. Регламентное обслуживание с заменой моторного масла обычно укладывается в час, замена тормозных колодок – от одного до двух часов. А вот поиск плавающих ошибок в электрике способен растянуться на несколько дней.

По деньгам компьютерное сканирование и базовый осмотр – в среднем от 1,2 тыс. до 3 тыс. рублей. Сложная диагностика крупных узлов, скажем двигателя или трансмиссии, обойдется в 12 тыс. рублей.

Настораживать должно предложение поднять цену диагностики уже после выполнения работ. Стоимость базовых процедур клиент должен знать заранее; она зависит от марки автомобиля и глубины проверки.

Запчасти и гарантия на ремонт

Качественные комплектующие – еще одна статья риска. Оформляя заказ-наряд, уточните, что именно поставят: оригинальные детали или аналоги. Вторые дешевле, хотя надежность зависит от производителя.

Сэкономить можно, купив запчасти самостоятельно. Но сначала сравните цены в нескольких магазинах, проверьте совместимость по VIN-коду и репутацию продавца.

Отсутствие гарантийного срока, установленного сервисом, не отменяет права потребителя предъявлять претензии по качеству. Пункт 3 статьи 29 закона «О защите прав потребителей» позволяет заявить требования в пределах двух лет после принятия работы.

Универсального гарантийного срока на ремонт законодательство не предусматривает. Все зависит от характера работ и правил конкретного техцентра, поэтому до оплаты выясните: гарантия покрывает только работу мастера, только детали или и то и другое.

Попросите также внести в документы рекомендации по дальнейшему обслуживанию. Скажем, остаточную толщину тормозных колодок или необходимость повторной протяжки колесных болтов.

Дополнительные работы и документы

Особого внимания требуют операции сверх заказа. Если в процессе ремонта мастер нашел новую неисправность, он должен связаться с владельцем, объяснить, зачем нужно вмешательство, назвать цену и получить согласие – и только потом приступать.

Повод для беспокойства – настойчивые предложения допуслуг без объяснения их необходимости. Равно как отказ показать обнаруженные дефекты или предоставить подробную смету.

Статья 16 закона «О защите прав потребителей» запрещает навязывать дополнительные услуги и ставить одни работы в зависимость от покупки других. Так что от несогласованных работ автовладелец вправе отказаться.

Когда ремонт закончен, клиенту выдают заказ-наряд: полный перечень операций, использованные запчасти и их стоимость, сведения об исполнителе и гарантийных обязательствах.

Отсутствие документов и нежелание сервиса фиксировать гарантию – тревожный признак. Форма оплаты сама по себе о добросовестности не говорит: главное – официальный кассовый чек и подписанный заказ-наряд.

Приемка машины после ремонта

Перед тем как уехать из техцентра, убедитесь, что неисправность устранена и новых повреждений машина не получила. Евсеев советует проверить несколько моментов.

Работа отремонтированных систем. Если обращались из-за сигнала ошибки на панели, он должен исчезнуть. Жаловались на стуки и вибрации – попросите мастера провести короткий тест-драйв.

Кузов и салон. Осмотрите автомобиль на предмет новых царапин, вмятин, повреждений интерьера, а затем сверьте увиденное с фотографиями и актом приема-передачи.

Подкапотное пространство. После ремонта двигателя проверьте, нет ли свежих потеков технических жидкостей и правильно ли установлены элементы крепления. После замены масла проконтролируйте уровень.

Поведение машины в движении. Если ремонтировали тормоза, рулевое управление или подвеску, стоит совершить короткую контрольную поездку по безопасной территории.

Документы и замененные детали. Заберите заказ-наряд, кассовый чек и гарантийный талон. Старые запчасти тоже следует получить, если это было согласовано с сервисом заранее.

Если дефект нашли после выезда

Бывает, что неисправность дает о себе знать уже за пределами техцентра. Продолжать эксплуатацию автомобиля в таком случае не следует – особенно когда речь о системах безопасности.

Дефект снимите на видео, свяжитесь с руководством автосервиса, при необходимости вызывайте эвакуатор.

По словам Евсеева, внимательное отношение к документам, предварительное согласование стоимости и проверка результата ремонта снижают риск дополнительных расходов и защищают автовладельца от недобросовестных действий автосервиса.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , что Минпромторг возобновит льготное автокредитование с 1 декабря с новыми условиями.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL