Глава GWM Цзяньцзюнь: Компания опустилась на девятое место в Китае

О падении продаж и давлении на Great Wall Motor ее глава Вэй Цзяньцзюнь рассказал во время встречи с Юй Дунлаем, основателем сети торговых центров. Разговор шел на площадке, где строится новый комплекс. Дружба у предпринимателей завязалась в начале года: тогда Юй Дунлай приезжал на завод GWM и закупил 20 внедорожников Tank 700 для топ-менеджеров. Кстати, в ноябре он сообщил о еще одной партии – 310 таких машин.

Девятое место и давление

Раньше Great Wall Motor была первой по объему продаж среди китайских брендов, теперь – девятая. Об этом Вэй Цзяньцзюнь, глава автоконцерна из Баодина, сказал прямо, без попытки сгладить ситуацию. Давление, по его признанию, идет сразу с нескольких сторон: рынки капитала, пресса, общественность и конкуренты.

Цифры за десять месяцев 2026 года выглядят так: в Китае реализовано 501,8 тысячи автомобилей GWM Pickup, Haval, Wey, Tank и Ora. Экспорт за тот же период – 538,8 тысячи машин. То есть зарубежные поставки оказались даже выше домашних продаж.

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Пик популярности GWM пришелся на середину прошлого десятилетия. Лучший пример – Haval H6. В 2016 году кроссовер был лидером среди таких машин в Китае: за 12 месяцев на учет поставили 580,7 тысячи экземпляров. Спустя десять лет картина другая – за десять месяцев 2026-го владельцами стали 28,3 тысячи человек.

Цены и ставка на дорогие модели

Конкуренты, по словам главы GWM, постоянно режут цены – это их главный инструмент роста продаж. В такой борьбе удержаться труднее. Однако Great Wall Motor не пошла по пути снижения стоимости. Компания держит цену на прежнем уровне, но старается повышать ценность продукта.

Средняя цена автомобиля GWM в Китае – 180 тысяч юаней (2,2 млн рублей). У многих соперников показатель находится в диапазоне 100-110 тысяч юаней (1,23-1,35 млн рублей). Продажи за счет дешевого ценника компания не раздувает, хотя позиции на рынке действительно ослабли.

Сейчас приоритет – более дорогие автомобили. GWM собирается выйти в сегмент спорткаров; первую модель этой категории Вэй Цзяньцзюнь тестировал несколько раз и сравнивал с Ferrari SF90. Еще одна цель главы компании – сделать по-настоящему хороший ретроавтомобиль. Для этого в прошлом году он выкупил у музея классических автомобилей Packard 1942 года выпуска.

О том, какие марки снизили цены в России, «За рулем» уже рассказывал.

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