Машины собирают лишь 2-3 дня в месяц: «завод-призрак» Audi в Китае

Немецкий концерн Audi вложил в свое предприятие в китайском Чанчуне больше €2,5 млрд. Отдача от этих денег, если верить публикации Handelsblatt, вышла плачевной – издание прямо называет проект серьезным финансовым провалом.

Ссылается газета при этом на собственные источники, а не на официальные заявления компании. Именно они, по версии Handelsblatt, описывают и то, как обстоят дела на заводе сегодня: эти сведения в материале приводятся с опорой на ту же инсайдерскую базу.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

По данным газеты, в настоящее время завод загружен лишь два-три дня в месяц. Проектная мощность предприятия рассчитана на выпуск 150 тыс. машин в год – речь идет о моделях Q6 Etron и A6 Etron, – однако реальный спрос оказался намного ниже планов. В результате в 2026 году с конвейера сойдет порядка 10 тыс. автомобилей, что не превышает 10% от заложенных мощностей.

Финансовые потери предприятия, которое в самой Audi уже называют «заводом-призраком», только за 2026 год оцениваются примерно в €500 млн. С момента старта производства совокупный убыток, по информации издания, исчисляется несколькими миллиардами евро.

О том, какое будущее китайские компании готовят бензиновым двигателям, «За рулем» рассказал.

Понравилась публикация? Тогда добавьте «За рулем» в список интересных источников:



1. Откройте https://google.com...

2. Поставьте галочку напротив нашего издания Готово – остаемся на связи!