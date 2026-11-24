Один владелец, одно ДТП и минимальный пробег: в Москве продают 10-летнюю Camry

На продажу выставили десятилетнюю Toyota Camry с минимальным пробегом, владелец оценил автомобиль в 3 850 000 рублей. По сведениям «Авто.ру», в отчетах по машине обнаружилось одно ДТП, а восстановление седана обошлось в 190 тысяч рублей. Собственник при этом за все время так и не сменился – у автомобиля, по сути, один владелец.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Недавно Camry прошла техническое обслуживание. В ходе работ заменили все технические жидкости, рулевые наконечники и аккумулятор.

Под капотом у выставленного экземпляра стоит 2,5-литровый двигатель мощностью 181 л.с. Для этой модели он считается «средним» вариантом. В паре с мотором работает 6-ступенчатая автоматическая коробка. В исполнении «Элеганс Плюс» предусмотрены кожаная отделка салона, камера заднего вида, подогрев передних кресел, двухзонный климат-контроль и омыватели фар.

О том, стоит ли менять масло в автомате, «За рулем» уже рассказывал.

Обзор выгодных предложений по ОСАГО в 2026 Согласие – ОСАГО. 100% онлайн за 5–10 минут. Дополнительно можно оформить Белую карту (расширение к ОСАГО для поездок в Беларусь) или Мини-каско — покрывает ущерб, даже если у виновника нет полиса. АльфаСтрахование – ОСАГО. Е-ОСАГО. Страховая сумма до 500 000 ₽. Минимальный срок от 20 дней. Сравни – ОСАГО. Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО в 3 шага: рассчитать стоимость - выбрать лучшее предложение - купить. Mafin – ОСАГО. Сервис автоматически заполняет данные автомобиля и сохраняет расчёты. Бонус от «За рулем»: промокод AFFILEAD10 - кэшбэк 10% от стоимости полиса. Примените промокод на сайте страхователя, введя его в специальное поле «Промокод». Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ООО "СК "Согласие". 7706196090 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6ayxwYUt6D6Z4tCQTusKfqc9FgyCrvkTDbnpgUUGzP81WHYQoJ

АО «АльфаСтрахование». 7713056834 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Fxae14GfsEb4WxKciSQEhvdLGPhAChhzzStRRiZat3zcxCcUL

ООО "ЭЛ СИ СИСТЕМС". 7730004900 23HWSj1HUuahiZs4tCUg4ytv466ktK1pNHHqrSbUJgMRKqMpDyDwhMj6r3QEC5eZDsm6zyffa3TKiF

ООО «Сравни.ру». 7710718303 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aykNXZb8AwGcLEwiHGeKbp71e4PeeoMEBzvsxPt8EwdPdHQan