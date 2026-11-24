Stellantis закрывает гоночные программы Peugeot, Opel и Citroen

Концерн Stellantis сообщил о сворачивании сразу трех заводских гоночных программ. Peugeot покидает чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC) после сезона 2026 года. Проекты Opel и Citroеn в Формуле E завершатся годом позже – после сезона 2027-го.

Компания Stellantis возникла несколько лет назад в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской Groupe PSA. По словам компании, ресурсы нужны для разработки новых автомобилей. Все это связано со стратегическим планом FastLane 2030 – пятилетней программой развития стоимостью 60 млрд евро.

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«Это решение соответствует стратегическому плану FastLane 2030, который направляет усилия и ресурсы компании на клиентские гоночные программы, разработку высокопроизводительных автомобилей и новых моделей, повышение качества продукции и расширение присутствия на рынке», – говорится в заявлении Stellantis.

Peugeot: четыре года в WEC без побед

Уход из WEC станет для Peugeot завершением четырехлетней программы в высшем классе чемпионата. Прототип 9X8 дебютировал в июле 2022 года на этапе в Монце. За это время команда четыре раза поднималась на подиум, завоевала поул-позицию и показала один лучший круг. Выиграть гонку, правда, не удалось ни разу.

Решение оказалось неожиданным. Peugeot готовилась к сезону 2027 года и разрабатывала обновленную версию 9X8. Команда уже определилась с составом из шести пилотов и буквально две недели назад подписала контракт с российским гонщиком Робертом Шварцманом.

В электрической Формуле E ситуация иная. Opel еще не успела дебютировать: марка планировала начать выступления в сезоне 2026/2027 и заключила соглашение о четырехлетнем участии. Citroën уже выступает в серии – бренд пришел на смену Maserati в 2025 году.

Экономия и поддержка клиентских команд

Сокращение гоночных расходов происходит на фоне масштабной перестройки бизнеса Stellantis. Концерн столкнулся со снижением продаж и рентабельности. Программа повышения эффективности предусматривает экономию 6 млрд евро к 2028 году.

По этому же плану за четыре года в Европе появится 50 новых и обновленных моделей.

От автоспорта Stellantis, впрочем, не отказывается полностью. Концерн сохранит поддержку клиентских команд, включая Lancia Corse HF в WRC2 и раллийные проекты Opel с электрическими Corsa и Mokka.

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