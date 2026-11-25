Официальная премьера гибридного кроссовера Haval H6L состоится 27 ноября

Официальная премьера гибридного кроссовера Haval H6L запланирована на 27 ноября. В преддверии премьеры автомобиль с классической гибридной системой HEV впервые показали на официальных изображениях и раскрыли часть информации о модели.

Haval H6L

Кузов насчитывает 4800х1895х1730 мм, колесная база растянута до 2810 мм. Салон строго пятиместный. Колесные диски – 19-дюймовые.

Спереди H6L узнается по зауженной светотехнике и трапециевидному воздухозаборнику – в его центральную часть встроены датчики систем помощи водителю. Во всю ширину пятой двери протянулась светодиодная балка с логотипом GWM.

По низу кузова идут черные пластиковые накладки, на крыше предусмотрены компактные рейлинги. Ручки дверей сделали классическими, под естественный хват.

Haval H6L

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Гибридная система Hi2 приводит в движение только передние колеса. От розетки тяговую батарею заряжать нельзя: установка работает в связке с ДВС и подпитывается за счет рекуперации энергии торможения.

Полуторалитровый турбоагрегат выдает 156 л.с. и ассистирует электромотору на 177 л.с. В сумме отдача установки составляет 248 л.с. В качестве трансмиссии используется 2-ступенчатая гибридная DHT.

До сотни кроссовер ускоряется за 7,8 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. Средний расход топлива заявлен на отметке 4,9 л/100 км по циклу WLTC, а полного бака хватает на 1082 км.

В списке опций – адаптивные амортизаторы и система водительских ассистентов Coffee Pilot 3.

Медиацентр получил 15,6-дюймовый тачскрин, мощный чип, голосовое управление, бортовую навигацию и интеграцию смартфонов по нескольким протоколам. Предусмотрены быстрая беспроводная зарядка на 50 Вт, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ и "теплые" опции.

Цифровая приборка снабжена солнцезащитным козырьком. На переднем пассажирском кресле есть выдвижная оттоманка.

Что до цен и даты старта продаж гибрида, их не уточняют. Российское представительство Haval перспективу появления H6L на нашем рынке не комментирует.

О другом семейном кроссовере со скромным расходом топлива «За рулем» уже рассказывал.

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