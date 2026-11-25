BYD: руль Fang Cheng Bao Ti 9 убирается в панель на 180 градусов за 10 секунд

Китайский автопроизводитель BYD раскрыл детали самой непривычной функции своего серийного внедорожника Fang Cheng Bao Ti 9 – руля, который убирается внутрь передней панели.

Складной руль в Fang Cheng Bao Ti 9

Складывается он только тогда, когда машина стоит, а селектор переведен в режим Park. Электропривод разворачивает руль на 180 градусов и прячет его в нишу передней панели – вся процедура занимает примерно 10 секунд. Задумка простая: освободить место, чтобы водитель мог спокойно отдохнуть на стоянке.

После того как механизм сработал, перед человеком появляется около 25 сантиметров свободного пространства. Туда, по идее, встает небольшой столик. Кресло при этом откидывается на 165 градусов – на это уходит порядка 20 секунд.

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Тронуться с места с убранным рулем не выйдет: перед началом движения он обязан вернуться в рабочее положение и зафиксироваться. Пока автомобиль едет, в том числе с включенной системой помощи водителю God’s Eye B, конструкция остается разложенной.

Есть и еще один сценарий – дистанционная парковка. Водитель выходит из машины, механизм убирает руль на время маневра, а к моменту выезда возвращает его обратно. В основе всего этого лежит система steer-by-wire: поворот передается исполнительным механизмам электронными командами, поэтому традиционная механическая колонка не нужна. В разложенном виде руль выглядит как обычный – с ободом и физическими кнопками.

Складной руль в Fang Cheng Bao Ti 9

Надежность проверяли всерьез: BYD сообщает о 96 тысячах испытаний механизма складывания при температуре от −30 до +85 градусов. Отдельно тестировали водительскую подушку безопасности – и с поднятым рулем, и с убранным. Конструкцию изначально делали с прицелом на автопилот уровней L3 и L4, хотя сроки, когда руль разрешат складывать на ходу в таких режимах, компания пока не называет.

Сам Fang Cheng Bao Ti 9 – первый автомобиль BYD со складным рулем. Он построен на новой гибридной платформе DMS Super Hybrid, в связке работают 1,5-литровый турбомотор и два электродвигателя. Суммарная отдача – 400 кВт (536 л.с.), до сотни машина ускоряется за 4,8 секунды.

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