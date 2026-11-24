КАМАЗ передал два новых тягача КАМАЗ-54902 в автопарк завода НЕФАЗ

Автопарк транспортного цеха завода «НЕФАЗ» в Башкортостане пополнили два новых седельных тягача КАМАЗ-54902.

«Седельный тягач КАМАЗ‑54902 является более доступным по цене аналогом популярного тягача KAMAЗ-54901 и разработан для региональных перевозок на сравнительно небольшие расстояния. Тягач оснащен современной комфортабельной кабиной шириной 2,3 м с низкой крышей и одним спальным местом. Автомобиль построен на санкционно устойчивой компонентной базе. В нем установлены проверенный временем двигатель KAMAЗ-689 мощностью 390 лошадиных сил и 12-ступенчатая роботизированная коробка передач», – рассказала пресс-служба КАМАЗа.

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Отметим, что НЕФАЗ является дочерним предприятием КАМАЗа, и поэтому данные машины приобретены в лизинг при содействии головного предприятия. В свободной продаже тягачи КАМАЗ-54902 стоят от 5 700 000 рублей (столько просят за машины 2024 года, без пробега) до 8 168 000 рублей (за машину 2026 г.в. без скидки) или 6 468 000 рублей со скидками. КАМАЗ‑54901 дороже: от 8 975 000 рублей или около 7,3 млн рублей с субсидией Минпромторга.

Новый КАМАЗ‑54902 из автопарка «НЕФАЗа»

При внешнем сходстве c KAMAЗ-54901 «двойка» заметно отличается от флагманской модели, причем это отличия не «в минус». Более бюджетный КАМАЗ-54902 с компактной кабиной из-за меньшей снаряженной массы может взять на полуприцеп на 1,4 тонны больше. Там, где важны не дальнобойность, а доступность техники и ее грузоподъемность, выбирают именно КАМАЗ-54902. А KAMAЗ-54901 – это настоящий магистральный тягач: чуть меньше грузоподъемность, но выше мощность и комфорт.

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