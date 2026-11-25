Автоюрист Воропаев: наезд снегоуборочной техники на автомобиль оформляют как ДТП

Стоящую во дворе или у обочины машину задел грейдер, трактор либо другая техника жилищно-коммунального хозяйства? По сути, это самое обычное дорожно-транспортное происшествие, и разбираться с ним нужно по ПДД. Об этом рассказал автоюрист Лев Воропаев.

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Правда, на месте происшествия автовладельцу нередко советуют идти к участковому. Совет ошибочный: наезд спецтехники на неподвижный автомобиль подпадает под определение ДТП, а оформлением занимается Госавтоинспекция.

«Это обычное дорожно-транспортное происшествие, и оформлять его должна именно Госавтоинспекция, а не участковый. После вызова на место либо приезжают инспекторы, либо направляются аварийные комиссары: составляется схема, фиксируются все полученные повреждения», – пояснил Воропаев.

Дальше все зависит от того, остался ли водитель коммунальной машины на месте. Когда виновник установлен, пострадавший идет стандартным путем – в свою страховую компанию по полису ОСАГО. Совсем другой расклад, если техника уехала: искать ее придется самому автовладельцу.

«Если транспортное средство не установлено и у вас есть КАСКО, нужно обращаться к страховщику – подавляющее большинство полисов покрывает такой ущерб. Если КАСКО нет, нужно активно интересоваться судьбой дела в ГИБДД, помогать в розыске скрывшегося транспорта по мере своих сил. Стоит самостоятельно поискать записи с камер видеонаблюдения. Например, в Москве необходимо в день происшествия подать заявление о сохранении видеоархива через портал правительства города, чтобы успеть зафиксировать момент удара и госномер техники», – отметил специалист.

Самая частая причина отказа в выплате по ОСАГО – как раз отсутствие регистрационного знака виновника, подчеркнул юрист. Хотя для компенсации хватает номера самого грейдера или трактора: даже если установить личность сидевшего за рулем не получится, ущерб покроет страховка собственника спецтехники.

Если виновник уехал с места

Отдельно Воропаев разобрал спорные случаи, когда автомобиль стоял под знаком, запрещающим остановку, или владелец проигнорировал объявление о грядущей расчистке двора либо улицы. Данные обстоятельства не освобождают дорожные службы от ответственности, хотя на итоговую сумму компенсации повлиять все же могут.

«Если дело дойдет до суда, из-за нарушения правил остановки и стоянки суд иногда распределяет степень вины между неправильно припарковавшимся водителем и владельцем спецтехники. Предупреждения об уборке снега – тоже важный нюанс: водитель знал о работах, но отнесся к этому безразлично. Это может сыграть на уменьшение размера выплаты, но не освободит виновника от возмещения ущерба», – резюмировал автоюрист.

О том, что делать, если машина пострадала не по вашей вине, «За рулем» подробно рассказал на примере ледяного дождя.

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