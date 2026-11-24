Целиков: доля электрокаров и гибридов на рынке РФ в ноябре держится выше 10%

За первые три недели ноября (02.11-22.11) на российском рынке было реализовано 2330 электрокаров и 6087 подзаряжаемых гибридов, сообщил в соцсетях глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Ноябрь на российском рынке новых легковых машин прошел без сюрпризов в электрифицированном сегменте: чистые электрокары забрали 3% продаж, подключаемые гибриды – 7,7%. В сумме это чуть больше десяти процентов.

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Месяцем ранее, в октябре, расклад у машин с розеткой был примерно таким же. «Суммарная доля электрокаров и подключаемых гибридов впервые превысила 10% в сентябре. Несмотря на временное прекращение госпрограмм поддержки, доля EV третий месяц держится на уровне 10,5-10,7%», – указал эксперт.

Среди гибридов в ноябре заметно впереди остальных идет китайский кроссовер Geely EX5 EM-R. Логика покупателя тут понятна: машины из Китая закрывают массовый сегмент сразу по трем параметрам – габаритам, оснащению и цене. Официальные продажи модели в России идут с лета 2026 года, а в ноябре ценник на нее стартует с 3,4 млн рублей.

Geely EX5 EM-R

У электрокаров первенство держит другая модель – кроссовер Changan Qiyuan (Nevo) Q05, который везут к нам по параллельному импорту. Топовая версия интересна прежде всего лидаром, завязанным на работу системы продвинутого автопилота. На родине, в Китае, этот электрокар пользуется огромным спросом. Российские цены с учетом действующих выгод начинаются примерно от 3,2 млн рублей, без скидок – от 3,46 млн рублей.

Changan Qiyuan (Nevo) Q05

О том, какие кроссоверы в России покупают чаще всего, «За рулем» уже рассказывал.

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