«За рулем» рассказал, в каких местах кузов Renault Duster ржавеет быстрее всего

Эксперт «За рулем» Илья Хлебушкин объяснил, как распознать коррозию на популярных моделях авто при покупке оных на вторичном рынке.

Один из «фигурантов» этой статьи – Renault Duster первого поколения.

Эксперт отмечет, что в целом по кузову Дастер неплох для бюджетного авто: оцинковка всех наружных панелей и щедрый слой мастики снизу реально работают. И даже на ранних экземплярах кроссовера ржавчина не спешит распространяться по кузову.

Однако места, где коррозия все же начинается, конечно же, есть. И на них следует обратить внимание, если смотрите Renault Duster с пробегом.

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Где искать коррозию на кузове Renault Duster

Дверные проемы. Уплотнители дверей с годами протирают краску до металла – особенно на порогах.

Под накладкой на двери багажника. Планка стирает краску, и под ней начинается коррозия.

Порог в проеме багажника. Не прикрыт накладкой, повреждается от вещей.

Задние арки и двери. Пескоструйка от дороги снимает краску – владельцы советуют сразу клеить прозрачную плёнку.

Кромки капота и крыши. Акриловая краска (без металлика) быстро мутнеет и обрастает сколами.

Кузовные проблемы других популярных моделей и лайфхаки по распознаванию скрытой коррозии – в новой статье «За рулем»!