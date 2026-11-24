За 10 лет Toyota Camry проехала всего 9584 км и оценивается в 3,85 млн рублей

В Москве на продажу выставили Toyota Camry 2016 года выпуска, которая за десять с лишним лет практически не использовалась.

Сообщается, что автомобиль принадлежит одному владельцу с момента покупки у официального дилера, а на одометре значится всего 9584 км пробега.

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Седан хранился в гараже и, по словам продавца, не требует ремонта: кожаный салон ухожен, сервисная книжка сохранена, а недавно машина прошла техобслуживание с заменой всех технических жидкостей, рулевых наконечников и аккумулятора.

Под капотом установлен бензиновый двигатель объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. в паре с автоматической коробкой передач и передним приводом. Речь идет о рестайлинговой версии в комплектации «Элеганс Плюс».

В отчетах при этом обнаружилось одно ДТП, восстановление после которого обошлось в 190 тысяч рублей. Ежегодный налог на автомобиль составляет 9050 рублей, ПТС оригинальный и электронный.

Продавец оценила машину в 3 850 000 рублей.

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