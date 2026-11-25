2ГИС: мониторинг слепых зон назвали полезным 50,7% российских водителей

Какие «умные» функции автомобиля россияне считают самыми нужными – этот вопрос 2ГИС задал более чем тысяче активных водителей в октябре 2026 года. В опросе участвовали автомобилисты от 18 до 55 лет.

Первое место занял мониторинг слепых зон – его выбрали 50,7% респондентов. Распознавание дорожных знаков и ограничений скорости назвали полезным 41,9%.

Следом расположились системы активного экстренного торможения с 34,2% и умная парковка – 33,9%. Адаптивный круиз-контроль набрал 29,2% голосов.

Удержание автомобиля в полосе посчитали полезным 19,9% участников, помощь при перестроении – 19,3%. Мониторинг состояния водителя отметили 18,6%, активный автопилот – 13,6%. Ни одну из перечисленных функций не выбрали 2,7% опрошенных.

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Интерес к «умным» автомобилям в России пока выше готовности им доверять. Беспилотным транспортом не пользовалось большинство респондентов, хотя попробовать его хотели бы 62%. Для городской жизни его считают полезным всего 21%.

Когда участников попросили вообразить поездку в машине без водителя, половина сказала, что будет спокойно смотреть в окно на пейзажи. Примерно столько же – 45% – признались, что станут следить за дорогой и переживать.

В ближайшие пять лет покупку умного автомобиля готовы обдумать 69% участников. Не станут рассматривать такой вариант 11%.

Непредсказуемым поведение беспилотных машин на дороге назвали лишь 8%. Намного чаще такую характеристику получают водители, которые не выпускают телефон из рук, – 62%. Резко перестраивающихся автомобилистов отметили 60%, а пренебрегающих поворотниками – 50%.

О том, какие технологии определяют облик современного транспорта, «За рулем» рассказал на «Транспортной неделе».

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