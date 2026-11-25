Новые седаны Toyota bZ3 2026 года предлагаются в России с ценой 4,19 млн рублей

Столичные дилеры начали продавать электрические седаны Toyota bZ3 2026 года выпуска. Машины уже стоят в шоу-румах. До России они добираются по схеме параллельного импорта, причем везут их из Китая.

В Москве такой седан предлагают только в исполнении Elite. Ценник – 4,19 млн руб. В список оснащения входят двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и люк на крыше.

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Любопытно, что над «зеленой» моделью трудилась не одна Toyota: к работе подключились также FAW и BYD. По облику автомобиль во многом перекликается с кроссовером Toyota bZ3X, который тоже попадает в нашу страну по альтернативным каналам.

Под капотом – единственный электромотор отдачей 184 л.с. Такой седан способен осилить 517 км без подзарядки, а его максимальная скорость ограничена на отметке 160 км/ч. В Китае, между прочим, у модели есть и 245-сильная версия, зато до российского рынка она пока не доехала.

Кстати, по итогам десяти месяцев 2026 года Toyota удерживает первое место среди «параллельных» автобрендов в России. С января по октябрь на рынке появилось 30,8 тыс. машин японской марки – на 44% больше, чем за тот же отрезок 2025-го.

О том, сколько сегодня просят за новые кроссоверы в России, «За рулем» уже рассказывал.

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