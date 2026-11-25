Новые Toyota RAV4 из Китая поставляются в Россию с ценами от 3,8 млн рублей

Кроссовер Toyota RAV4, давно привычный для российского рынка, по-прежнему завозят в страну – теперь, в основном, по альтернативным каналам. На классифайдах выставлена примерно тысяча таких машин, и по масштабу эти поставки уже почти не уступают официальным.

Toyota RAV4

Заметная часть стоимости каждой такой машины приходится на коммерческий утилизационный сбор – причина в двигателе мощнее 160 лошадиных сил. У частных продавцов ценник обычно ниже: дилеры добавляют свою маржу и гарантию, похожую на ту, что раньше давала сама Toyota.

Если брать только автомобили из наличия, самые доступные предложения нашли в Уфе и Казани. Там новый RAV4 с китайского рынка в топовой комплектации продают за 3 800 000 рублей. В среднем же покупателю ориентироваться стоит на 4 000 000 рублей и выше.

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В Новокузнецке кроссовер из наличия оценили в 3 960 000 рублей. В Красноярске – минимум на 7 тыс. рублей дороже. Примерно под 4 000 000 рублей новый RAV4 стоит в Новосибирске, Перми, Смоленске, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Липецке и Самаре.

Где ищут от 4,05 до 5,2 млн

Диапазон 4 050 000-4 150 000 рублей зафиксирован в Томске, Омске, Кемерово, Симферополе, Тюмени, Нижнем Новгороде (в основном у частных продавцов), Кирове, Владимире, Тамбове, Ростове-на-Дону, Перми, Набережных Челнах, Барнауле, Нягани и Екатеринбурге.

Основной объем таких кроссоверов, впрочем, привезли крупные дилерские компании с автосалонами в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и ряде других городов-миллионников. У них цены держатся примерно от 4 400 000 до 5 200 000 рублей.

Чаще всего в Россию попадает RAV4 в комплектации Luxury. В нее входят 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, полностью светодиодная оптика и двухзонный климат-контроль с ароматизацией салона. Передние кресла регулируются электрически – водительское в 10 направлениях, пассажирское в четырех; обогрев есть у сидений и зеркал, дверь багажника оснащена электроприводом.

Интерьер Toyota RAV4

Сверх этого «китайские» RAV4 получают фоновую атмосферную подсветку интерьера, систему кругового обзора и парктроники спереди и сзади. На центральной консоли – сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма с Apple CarPlay/Android Auto, приборная панель цифровая, размером 8,8 дюйма; есть 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона и комплекс Toyota Safety Sense 4.0 с адаптивным круиз-контролем.

Силовая установка у RAV4 производства совместного предприятия FAW-Toyota, как правило, одна и та же. Это атмосферный двигатель M20D объемом 2,0 л и мощностью 171 л.с., который работает в паре с вариатором К120 и полным приводом.

Ранее сообщалось, что Toyota RAV4 попала в список самых «живучих» кроссоверов и внедорожников по версии iSeeCars – тех, кто с наибольшей вероятностью пройдет 400 тыс. километров без крупных ремонтов. Для RAV4 вероятность составила 7,9%, почти вдвое выше среднего по сегменту.

О том, какие марки снизили цены в России, «За рулем» уже рассказывал.

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