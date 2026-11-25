«Яндекс» представил роботакси на базе гибридного Kaiyi X7 Kunlun

История Kaiyi в России укладывается примерно в три года: о завершении работы компания объявила в мае 2026-го. Полномочия по ремонту и обслуживанию машин перешли к «Вотур Мотор Рус», дистрибьютору Jetour, Soueast и Votour. После этого казалось, что официальных поставок новых моделей Kaiyi в страну ждать не стоит.

Но летом 2026-го обнаружилось: «Вотур Мотор Рус» оформила несколько сертификатов соответствия на гибридную версию Kaiyi X7 Kunlun. В конце августа кроссовер получил одобрение типа транспортного средства. В пресс-службе при этом уверяли, что продавать такие автомобили в РФ не собираются.

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Роботакси «Яндекса» на базе Kaiyi X7 Kunlun

На XX «Транспортной неделе» в Москве «Яндекс» представил новое поколение роботакси. Выяснилось, что его построили на гибридном Kaiyi X7 Kunlun – ту самую версию легко узнать по необычной решетке радиатора.

Технические детали на выставке не раскрывали. Правда, снимки показывают: кроссовер оснастили множеством дополнительных сенсоров. На передних крыльях появились крупные блоки со встроенными камерами, радарами и LiDAR, а на крыше – элемент с набором интегрированных датчиков.

Роботакси от «Яндекса» на базе Kaiyi X7 Kunlun

« В этом году мы планируем вывести их [кроссоверы Kaiyi X7 Kunlun] на улицы столицы, в том числе в районах Марьино и Люблино, где пользователи «Яндекс Go» уже могут заказать поездку на нашем роботакси. Новые автомобили будут работать наравне с текущим флотом и помогут нам постепенно расширять сервис автономных пассажирских перевозок », – сообщили в пресс-службе IT-компании.

Роботакси от «Яндекса» на базе Kaiyi X7 Kunlun

Характеристики и оснащение Kaiyi X7 Kunlun

На официальном сайте «Яндекса» указано, что новое роботакси получило 11 лазерных дальномеров, 18 камер, 4 радара, модуль позиционирования в пространстве и два вычислительных блока. Там же есть базовая информация о Kaiyi X7 Kunlun: автономное такси на базе этого SUV вмещает до трех человек, а объем багажника составляет от 546 до 1566 литров.

Официальных данных о том, сколько таких роботакси будет, нет. В «Автостат Инфо» сообщили, что в октябре 2026 года в России поставили на учет 173 новых кроссовера Kaiyi X7 Kunlun. Судя по всему, примерно столько автономных машин вскоре и появится на улицах столичных районов.

Точные габариты Kaiyi Kunlun X7 с гибридной силовой установкой – 4736 х 1968 х 1718 мм, колесная база – 2820 мм. У автомобиля выдвижные дверные ручки и два ряда сидений. На центральной консоли установлен 15,6-дюймовый монитор, перед водителем – 12,3-дюймовая цифровая приборная панель.

Гибридная силовая установка Kaiyi X7 Kunlun объединяет 1,5-литровый турбированный ДВС, электромотор и трансмиссию 1DHT. Суммарная мощность – 360 л.с. Батареи на 27,2 кВт·ч хватает на 210 км запаса хода. В Китае X7 Kunlun стоит от 109,9 до 182,9 тысячи юаней, то есть примерно 1,35-2,25 млн рублей.

О транспортных трендах столицы «За рулем» рассказывал на юбилейной «Транспортной неделе».

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