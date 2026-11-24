Полноразмерный Jeland J8 получил в России три богатых комплектации

Компания Jeland представила три комплектации своего флагманского кроссовера J8 – «Актив», «Комфорт» и «Престиж».

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Автомобиль длиной 4820 мм и шириной 1930 мм при колесной базе 2820 мм во всех версиях оснащается полным приводом. Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 249 л.с. и крутящим моментом 385 Н·м, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой DCT7.

До сотни кроссовер ускоряется за 8,5 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 8,1 литра. Вне зависимости от версии J8 получает адаптивную подвеску CDC и семь режимов движения, меняющих отклик на газ, усилие на руле и распределение тяги.

Внешность флагмана формируют светодиодная оптика с декоративной подсветкой, панорамная крыша с люком, рейлинги на 90 кг и 20-дюймовые диски. В салоне всех комплектаций предусмотрены бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений и руля, а также блок из двух 12,3-дюймовых экранов с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Базовая версия «Актив» предлагает экокожу, аудиосистему с восемью динамиками и электрорегулировки кресел. В «Комфорте» добавляются система полного привода с вектором тяги, вентиляция передних сидений, проекционный дисплей и подсветка салона на 255 цветов. Топовый «Престиж» получает десять подушек безопасности, кожу наппа с массажем, ароматизацию воздуха и аудиосистему на 14 динамиков.

Кроссовер адаптирован к российским условиям: днище обработано воском и антикоррозийными составами, а зимний пакет включает обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Выдвижные ручки дверей выдерживают обледенение усилием до 10 кг.

На старте продаж будут доступны три цвета кузова.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL

«За рулем» можно читать в ВКонтакте