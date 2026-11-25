Voyah открыл в РФ прием заказов на пятиместный Taishan с ценой от 8,3 млн рублей

В России стартовал прием заказов на пятиместный Voyah Taishan – флагманский гибридный кроссовер марки теперь предлагается с двухрядным салоном. Минимальный ценник – 8,32 млн руб., правда, такая сумма действует при покупке в кредит со скидкой.

Voyah Taishan

Салон рассчитан на пятерых, причем акцент сделан на комфорте: передние и задние кресла оснащены электрорегулировками, подогревом, вентиляцией и массажем. У правого места во втором ряду есть режим «нулевой гравитации»; в дополнение к нему установлена подставка для ног с электроприводом.

Багажник пятиместной версии вмещает 1 148 л. Если сложить спинки второго ряда, объем вырастает до 2 361 л – пригодится, когда нужно перевезти что-то крупное.

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Кстати, в центральном подлокотнике находится сенсорный экран для настроек комфорта и беспроводная зарядка. Климат-контроль здесь трехзонный, крыша панорамная, а для задних пассажиров предусмотрен потолочный экран диагональю 21,4 дюйма.

Список оборудования включает два экрана по 15,6 дюйма, аудиосистему с 29 динамиками, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы контроля слепых зон и удержания в полосе движения.

Для российского рынка доступны два цвета кузова – черный и серый. Внутри можно выбрать отделку в оттенке слоновой кости с серо-зелеными акцентами либо оранжевую с черными элементами.

Отдельная деталь пятиместной модификации – колесные диски: базовые 21-дюймовые, за доплату доступны 22-дюймовые. Автомобиль оснащен трехкамерной пневмоподвеской с регулировкой клиренса в диапазоне 105 мм и системой подруливания задних колес. Последние поворачиваются до 8 градусов, радиус разворота – 5,4 м.

Voyah Taishan

Технически Taishan – последовательный гибрид с двумя электромоторами на передней и задней осях. Бензиновый двигатель отвечает за подзарядку батареи, то есть работает как генератор. Пиковая суммарная мощность электромоторов – 517 л.с.; для транспортного налога берут 30-минутную номинальную мощность, а это 197 л.с.

Тяговая батарея емкостью 62,5 кВт·ч позволяет проехать на электротяге до 280 км. С учетом 65-литрового топливного бака заявленный общий запас хода достигает 1 120 км.

О том, как складываются российские цены на новые китайские кроссоверы, «За рулем» уже рассказывал на примере Changan.

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