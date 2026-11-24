ВС РФ разрешил конфисковывать автомобили, оформленные на подставных лиц

Пленум Верховного суда России под руководством председателя Игоря Краснова уточнил правила конфискации имущества. Поправки внесли в постановление пленума 2018 года.

К собственности обвиняемого документ относит не только то, что оформлено лично на него. В расчет идет и имущество в общей собственности с другими людьми, включая совместную собственность супругов. Отдельно прописан случай с транспортом: машина может быть зарегистрирована на другого человека, однако приобретена обвиняемым и использована при преступлении – тогда ее тоже считают принадлежащей ему.

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Под новые разъяснения попадают, в частности, дела о повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде и о езде без водительских прав. По сути, речь идет о ситуациях, где транспортное средство фигурирует в нарушении, а формальный собственник может быть иным.

Высшая судебная инстанция напомнила: при наличии законных оснований суды обязаны применять конфискацию. Правда, формулировка о законных основаниях оставляет решение за судом в каждом конкретном деле.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

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