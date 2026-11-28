Юрист Воропаев рассказал, что делать, если машину повредили при уборке снега

Наезд снегоуборщика или грейдера на стоящую во дворе машину – не мелкая бытовая неприятность, а самое настоящее дорожное происшествие. Такую позицию изложил автоюрист Лев Воропаев, объяснив заодно, почему попытки уладить вопрос через участкового заводят владельца пострадавшего автомобиля в тупик.

Жалобы в полицию по месту жительства – путь тупиковый, хотя советовать его потерпевшим продолжают нередко. Разбираться с наездом на припаркованный транспорт должна исключительно Госавтоинспекция, и дальше процедура идет по привычному сценарию.

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«После вызова на место либо приезжают инспекторы, либо направляются аварийные комиссары: составляется схема, фиксируются все полученные повреждения», – уточнил Воропаев.

Наезд на стоящее авто – полноценное ДТП

Развитие событий зависит от того, как поведет себя водитель спецтехники. Если он дождался оформления, владельцу поврежденной машины достаточно прийти в свою страховую компанию за выплатой по ОСАГО. Уехал с места – придется проявить настойчивость и самому доказывать, что ущерб нанесла именно коммунальная техника.

С КАСКО ситуация проще: большинство таких договоров покрывают урон даже при неустановленном виновнике. А вот обладателям одного лишь ОСАГО юрист советует не уповать на розыскные мероприятия ГИБДД и браться за сбор доказательств самостоятельно. В Москве, к примеру, в день инцидента имеет смысл подать заявку через городской портал – чтобы сохранили записи с уличных камер.

Госномер, КАСКО и доказательства

Все упирается в номер. Как отмечает эксперт, чаще всего отказы в выплатах связаны именно с тем, что госномер коммунальной машины установить не удалось. При этом личность самого тракториста для страховщиков решающего значения не имеет: известен номер спецтехники – ущерб возместят по полису ее собственника.

Отдельная история – автомобиль, оставленный под запрещающим знаком, или водитель, проигнорировавший объявления с просьбой убрать транспорт на время расчистки двора. Подобные нарушения, подчеркивает автоюрист, вины с дорожных служб за повреждение чужого имущества не снимают.

«Если дело дойдет до суда, из-за нарушения правил остановки и стоянки суд иногда распределяет степень вины между неправильно припарковавшимся водителем и владельцем спецтехники. Предупреждения об уборке снега – тоже важный нюанс: водитель знал о работах, но отнесся к этому безразлично. Это может сыграть на уменьшение размера выплаты, но не освободит виновника от возмещения ущерба», – заключил специалист.

О том, как безопасно оставить машину зимовать во дворе, «За рулем» уже рассказывал.

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