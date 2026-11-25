Эксперт Зыков: ИИ может навязать неправильный ответ перед экзаменом на ПДД

Готовясь к экзаменам по правилам дорожного движения, многие подключают искусственный интеллект: сложные темы он умеет растолковать простыми словами. Вот только ставка на нейросеть вполне способна обернуться провалом. Об этом предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Проблема в том, что ИИ может ошибаться и при этом настолько убедительно объяснять неправильный ответ, что человек даже не заметит подвоха, – пояснил специалист. – В результате он запомнит ошибку и будет считать ее действующим правилом».

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Причина нередко кроется в том, что в разных странах требования к водителям не совпадают. Скажем, в США поворот направо на красный разрешен, если нет отдельного запрета, а в России так поступать нельзя. Нейросеть способна опереться не на тот источник и смешать нормы разных государств, отметил эксперт.

Даже прямое указание отвечать по российским правилам от путаницы не спасает. Плюс сами ПДД время от времени обновляются – ИИ в состоянии выдать устаревшую версию или вовсе сочинить пункт, которого не существует, подчеркнул аналитик. Распознать подвох почти нереально: нейросеть уверенно назовет номер документа, и пользователю будет казаться, что перед ним официальная норма.

Зыков советует строить подготовку на билетах, а к ИИ обращаться лишь как к вспомогательному инструменту – чтобы разобраться в непонятном или разобрать примеры.

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