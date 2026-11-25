Аналитик Бахтин: При каком пробеге своя машина дешевле такси

Своя машина в Москве может оказаться выгоднее такси уже при пробеге около 3 тыс. км в год. Для Казани и Тулы порог выше – такие цифры привел инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. Он сравнил, во сколько обходятся личный автомобиль и поездки на такси в часы повышенного спроса.

За отправную точку взяли покупку машины за 1,5 млн рублей без кредита. По предположению аналитика, через пять лет ее удастся продать примерно за 840 тыс. рублей, а ежегодная потеря стоимости составит около 133 тыс.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Если сложить потерю стоимости, затраты на страховку, парковку и транспортный налог, постоянные расходы в Москве выходят в 249 тыс. рублей в год. В Казани – 212 тыс., в Туле – 196 тыс. Плюс примерно 10 рублей на каждый километр: топливо, обслуживание, шины и ремонт.

Сравнение с поездками на такси

Для сопоставления Бахтин взял условную поездку на такси в 10 км в часы повышенного спроса. В Москве она стоит 1 тыс. рублей, в Казани – 630 рублей, в Туле – 460. При таких раскладах собственная машина окупается в Казани при годовом пробеге около 4,7 тыс. км, а в Туле – при 6,5 тыс. км.

Чем дешевле такси на привычном маршруте, тем больше придется ездить, чтобы расходы на автомобиль оправдались, поясняет стратег. На московский порог влияет и плата за парковку. Если водителю не нужно за нее платить, пробег, при котором своя машина становится выгоднее, снижается.

Есть и другой нюанс: если учесть проценты, которые могли бы принести потраченные на автомобиль деньги, покупка становится выгодной при большем пробеге. Для Москвы ориентир в таком сценарии, по оценке Бахтина, приближается к 5 тыс. км в год.

Пассажиры и советы эксперта

На результат сравнения влияет и состав пассажиров, отметил стратег. Пара, едущая вместе, платит за такси один раз. А для семьи с детьми расчет может измениться, если есть доплата за детское кресло.

Перед покупкой автомобиля Бахтин советует проверить стоимость такси именно на своих маршрутах и в то время, когда обычно совершаются поездки. Расходы на парковку и страховки он рекомендует посчитать отдельно.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL