Кнопки за дисплеем: необычная разработка Audi
Audi подала патентную заявку на систему управления, которая должна примирить минимализм в салоне с привычными физическими клавишами. Речь идет о панели, способной прятаться за экраном мультимедиа; об этом сообщает Motor1.com.
По документации, блок кнопок получит электропривод и разместится за нижней кромкой центрального дисплея. Когда понадобится, он выдвинется в рабочее положение под экраном, а потом снова уйдет назад. Сам дисплей при этом останется на месте.
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Активировать механизм можно тремя способами. Панель станет выезжать автоматически при запуске машины, а еще может появляться по голосовой команде или жесту водителя.
Как работает цифровой дубль панели
В убранном состоянии доступ к функциям сохранится через сенсорный экран. На нем будет показан цифровой аналог панели: виртуальные элементы расположатся в той же последовательности, что и настоящие клавиши.
Есть и другой плюс – освобождение полезной площади на дисплее. Скажем, при просмотре видео часть управления можно вынести за пределы экрана и задействовать физические кнопки.
Любопытно, что на некоторых серийных моделях марки обычные кнопки и регуляторы уже возвращаются. В новом электромобиле Audi A2 e-tron, который выпускают в Ингольштадте, появились традиционный регулятор громкости, четыре отдельные клавиши стеклоподъемников и небольшое колесико управления стеклоочистителями.
Кнопки, экраны и потенциальные риски
При этом в Audi Q7 и SQ7 2027 модельного года климат и направление воздушных потоков настраиваются только через сенсорный экран. Такой же подход используется во флагманском Audi Q9: в его салоне установлены три дисплея диагональю 12,3, 14,5 и 12,3 дюйма – для приборной панели, мультимедиа и переднего пассажира соответственно.
Впрочем, у идеи есть и слабое место. Подвижные детали усложняют конструкцию по сравнению с обычной неподвижной панелью кнопок и создают дополнительный риск неисправностей, отмечает издание.
Пока все это существует лишь на уровне патентной заявки. Audi не подтверждала внедрение системы в какую-либо серийную модель и не называла сроков ее появления в автомобилях.
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