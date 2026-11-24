Автоэксперт Осипов: шины электромобилей изнашиваются быстрее из-за массы и низкого сопротивления качению

Владельцам электромобилей придется менять резину чаще, чем тем, кто ездит на машинах с двигателем внутреннего сгорания. При активной езде шины электрокаров стираются в среднем на 10-20% быстрее.

Причину ускоренного износа покрышек в разговоре с «Авторадио» раскрыл автоэксперт Андрей Осипов.

По его словам, электрокар весит больше аналогичной по размеру машины с ДВС, причем превышение массы довольно серьезное. Низкий центр тяжести тоже дает о себе знать: батареи расположены в полу, и нагрузка ложится прежде всего на шины. Еще один фактор – стремление производителей ставить на электромобили покрышки с крайне низким сопротивлением качению. Именно поэтому существуют специальные линейки шин для таких машин: чем проще заставить шину катиться, тем меньше, скорее всего, окажется ее износостойкость.

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Андрей Осипов отметил, что любой электрокар имеет массу больше, чем аналогичный автомобиль аналогичного размера с двигателем внутреннего сгорания, причем превышение массы достаточно серьезное. Кроме того, центр тяжести у них находится довольно низко – это батареи, расположенные в полу, – и это также нагружает прежде всего шины.

Еще один момент, связанный с повышенным износом, по словам эксперта, заключается в том, что производители электрокаров стремятся установить на них покрышки с крайне низким сопротивлением качению, существуют специальные линейки покрышек для электрокаров. Он пояснил, что чем проще сделать так, чтобы шина катилась, тем, соответственно, скорее всего, будет меньше ее износостойкость.

Но главный фактор это все же манера вождения. Если ездить аккуратно, без резких стартов и постоянных пробуксовок, разница в износе шин может оказаться практически незаметной.