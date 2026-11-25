Вы не покупали авто за границей, но таможня требует заплатить: что делать?
Житель Оренбургской области получил от таможни требование заплатить более 1,2 млн рублей за Hyundai Staria Lounge, который он не покупал. В момент оформления автомобиля мужчина проходил срочную службу – за тысячи километров от Владивостока.
По информации газеты «Известия», летом 2022 года через Владивостокскую таможню провели премиальный минивэн. В бумагах покупателем значился молодой человек из Оренбуржья, а стоимость машины указали на уровне 16,5 тыс. долларов. Позже выяснилось: реальная цена составляла примерно 37 тыс. долларов. Таможня пересчитала платежи и потребовала доплатить 616 тыс. рублей, да еще столько же начислила пенями. В сумме вышло больше 1,2 млн.
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Сам мужчина настаивал: машину он не приобретал и договор с таможенным представителем не подписывал. Экспертиза подписи это подтвердила. Суд признал договор незаключенным, однако ведомство продолжило требовать деньги.
Что решили суды по делу о минивэне
Три инстанции подряд встали на сторону таможни. Аргумент – в документах были паспортные данные мужчины, его ИНН и СНИЛС.
Верховный суд эти решения отменил. В его постановлении указано: нижестоящие инстанции проигнорировали и подделку подписи, и то, что мужчина находился в воинской части за тысячи километров от места оформления автомобиля.
Случай не единичный. По данным СМИ, к ноябрю 2026 года известно как минимум о 30 пострадавших, которым выставили крупные счета за машины, которые они не ввозили. От жительницы Приморского края потребовали 1,7 млн рублей за Hyundai Palisade, а на другого россиянина оформили сразу 29 праворульных автомобилей.
Как работают мошенники и что делать
В подобных схемах используют утекшие персональные данные и поддельные документы. Злоумышленники оформляют машину через таможенного посредника на случайного человека – и именно он оказывается в бумагах лицом, обязанным платить. Отдельная проблема – недобросовестные брокеры, которые не проверяют подлинность документов и личность заказчика.
Если требование об уплате за чужой автомобиль все же пришло, оставлять его без ответа нельзя. Юристы советуют обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, письменно уведомить таможню о своей непричастности к сделке и оспорить договор с таможенным представителем.
Когда есть подозрения, что подпись подделана, стоит добиться проведения графологической экспертизы.
Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.
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