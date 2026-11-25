Почему автомобиль расходует больше бензина: 7 неочевидных причин

Резкий рост среднего расхода топлива на приборной панели заставляет многих водителей нервничать и сразу записываться в автосервис. Хотя, по словам автоэксперта Павла Смирнова, кошелек часто пустеет вовсе не из-за поломки, а из-за внешних обстоятельств, которые мы привыкли недооценивать.

Прежде чем платить за диагностику двигателя, имеет смысл вспомнить, как изменились условия эксплуатации машины за последнее время. Смирнов перечислил несколько факторов, из-за которых полностью исправный автомобиль начинает «потреблять» больше бензина.

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Зима, короткие поездки и кондиционер

Наиболее заметный скачок дает холодное время года. Причем главная проблема здесь не в самом морозе, а в режиме эксплуатации.

Короткие маршруты – те самые 15-20 минут до работы – не дают двигателю выйти на рабочую температуру. Пока идет прогрев, электроника подает в цилиндры обогащенную топливную смесь, и аппетит машины резко увеличивается.

Летом основным «потребителем» топлива становится кондиционер. В городских пробках его работа ощущается особенно сильно: компрессору требуется энергия двигателя, а машина почти не движется, поэтому средний расход на 100 км пути растет стремительно.

Вес, давление в шинах и манера езды

Физику никто не отменял: чем тяжелее автомобиль, тем больше энергии нужно на разгон. Лишние 50-100 кг в багажнике, полная посадка пассажиров, езда по холмистой местности с затяжными подъемами – все это способно прибавить к привычному расходу 10-15%.

Один из самых коварных факторов – «мягкие» колеса. Визуально шина выглядит нормально, но стоит давлению упасть всего на 0,3-0,5 атмосферы, как сопротивление качению увеличивается, и двигателю приходится совершать больше работы, чтобы просто толкать машину вперед.

Немало зависит и от манеры управления. Резкие старты со светофоров и агрессивные обгоны – самый быстрый способ сжечь лишние литры. Кстати, даже на привычном маршруте расход неизбежно поползет вверх, если на нем добавилось светофоров или изменилась схема движения и стало больше пробок.

Проверка условий эксплуатации перед диагностикой

Смирнов советует отправляться на проверку только после того, как исключены все внешние причины. Сравните текущий расход с показателями в аналогичных условиях: при той же погоде, той же загрузке и на том же маршруте.

"Если маршрут остался прежним, стиль езды не менялся, шины накачаны правильно, а машина не перегружена, но расход продолжает расти – только тогда стоит отправлять транспортное средство на профессиональную диагностику", – резюмировал эксперт.

Вот тогда причиной могут оказаться уже технические неисправности: от загрязненных форсунок и старых свечей зажигания до неисправных датчиков кислорода или забитого катализатора.

О том, какое будущее ждет бензиновые двигатели, «За рулем» рассказывал ранее.