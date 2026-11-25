Эксперт Васильев рассказал, почему покупка дизельного авто невыгодна в России

Нынешний ажиотаж вокруг легковых машин на дизеле вызван обстоятельствами момента и долго не проживет – так считает автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев. Он объяснил: на длинной дистанции такие моторы уступают бензиновым, потому что владение ими обходится дороже, а российские условия эксплуатации играют против них.

Спрос на дизельные авто вырос на 28%

Статистика и правда впечатляет: с января по октябрь 2026 года россияне интересовались дизельными легковушками на 28% активнее, чем за тот же отрезок прошлого года. Причина, казалось бы, лежит на поверхности – экономичность и тяга. Высокий крутящий момент на низких оборотах делает обгон увереннее, и это подкупает водителей. По сведениям «Авито Авто», примерно десятая часть всех объявлений о перепродаже приходится именно на такие машины.

Правда, у Васильева на ситуацию другой взгляд. Дизель, по его словам, – стихия грузовиков, тягачей и спецтехники, то есть профессионального транспорта. Частнику же экономия на горючем выгоды не принесет: разницу съедает цена самой машины, а солярка сегодня дороже бензина АИ-92.

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Отдельная история – современные экологические стандарты. Системы очистки выхлопа требуют дополнительных затрат на обслуживание. Регулярный ремонт многих владельцев обходится куда дороже, чем содержание бензиновых версий.

Стоимость владения дизельным авто

«Для легковых автомобилей дизельный двигатель выглядит избыточным решением: такие моторы, как правило, существенно дороже бензиновых аналогов. Сэкономить за счет меньшего расхода топлива вряд ли получится, тем более что сейчас дизельное топливо стоит дороже бензина АИ-92», – пояснил Васильев.

Нынешний всплеск, по мнению специалиста, связан с недавними страхами водителей насчет наличия топлива на заправках. Сейчас рынок успокоился, и предпосылок для массового перехода на тяжелое топливо не наблюдается. Влияет и техника: внедрение жестких норм Евро-6 заставляет производителей ставить систему нейтрализации газов с мочевиной, а это усложняет конструкцию.

Пример наглядный – Toyota Land Cruiser 70 с системой SCR. Ради размещения бачка с AdBlue владельцам приходится мириться с уменьшенным объемом топливного бака.

Что тормозит рынок дизельных авто

Еще один сдерживающий фактор – ассортимент. На российском рынке дизельные модели сосредоточены в основном в сегментах внедорожников и пикапов. Китайские бренды и отечественные производители предлагают для массового покупателя совсем немного таких вариантов.

Давление добавит индексация утильсбора с нового года. Покупатели торопятся реализовать планы, не всегда подкрепленные экономической логикой. Порой водители уходят в режим строгой экономии: лимиты на бензин меняют привычную тактику заправок и выбора маршрутов.

«Пиковый спрос на дизельные двигатели и автомобили с такими моторами постепенно сойдет на нет. Кроме того, на российском рынке не так много предложений в этом сегменте. Если говорить о китайских производителях, то дизельных моделей у них довольно мало, и в основном это полупрофессиональная техника», – отметил эксперт.

Сам по себе дизель – отличное технологическое решение, добавляет Васильев. Вот только в нынешних экономических реалиях России для рядового пользователя он теряет привлекательность. Свою роль играют и высокие экологические требования: международные исследования показывают прямую связь между стоимостью и возрастом автомобиля и уровнем токсичных выбросов. Не исключено, что в будущем это приведет к ужесточению правил техосмотра.

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