Geely сбросил новый Lynk & Co 07 GT с обрыва ради демонстрации его безопасности

Серийный универсал Lynk & Co 07 GT отправили в свободный полет с обрыва – такую проверку прочности устроил Geely в Чжанцзякоу. На кадрах, которые привлекли внимание Carscoops, машина разгоняется до 70 км/ч, въезжает на трамплин у края скалы и уходит в воздух. Дальше – удар носовой частью в грунт, серия жестких кувырков и подскоков. Приземлился автомобиль, что примечательно, на колеса.

Кузов после такого невредимым не назовешь, и все же результат впечатляет: все четыре двери открылись без заеданий. Лобовое и боковые стекла выстояли. Панорамная крыша пошла трещинами, однако внутрь салона не провалилась. В компании добавили, что боковые шторки безопасности держали давление больше шести секунд.

Зрелищность – зрелищностью, только сертификационные независимые краш-тесты подобный трюк не заменит. Повторить такое падение один в один вряд ли выйдет: слишком много переменных при повторном сбросе. Зато ролик стал ярким ответом конкурентам – еще в ноябре другой китайский автопроизводитель, BYD, привлек внимание рынка рекордом скорости на гиперкаре U9 Xtreme, разогнавшемся до 503,17 км/ч.

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Что до самой машины: 07 GT – первый универсал в линейке марки. Построен он на базе седана 07, но силуэт ниже, оптика агрессивнее, а аэродинамический обвес доступен опционально. Под капотом – гибридная установка EM-P: 1,5-литровый бензиновый турбомотор плюс два электродвигателя, вместе 530 л.с. и 765 Н·м крутящего момента, тяговая батарея емкостью 28,3 кВт·ч.

Недавно автомобиль дебютировал в Париже – накануне старта европейских продаж; цены для рынка ЕС пока не раскрываются.

Кстати, о том, каким маркам водители доверяют больше всего, «За рулем» уже рассказывал.