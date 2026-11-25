ФТС: таможня может проверить расчет утильсбора в течение 3 лет после ввоза авто

Иногда машина продается с пометкой, что утильсбор уже закрыт, – но это не значит, что покупатель может спать спокойно. Таможенники имеют право в течение трех лет с момента ввоза транспортного средства в Россию проверить, насколько правильно посчитали платеж. Если найдут недоимку, ее могут потребовать погасить. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба.

Разъяснения появились не на пустом месте. Владельцы автомобилей стали получать уведомления о доплате уже после того, как машины оформили и поставили на учет. Во время проверки таможня может увидеть ошибку в первоначальном расчете либо выяснить, что сбор внесли не в полном объеме.

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Кстати, в некоторых случаях претензии могут прилететь и к новому покупателю, который сам автомобиль в страну не ввозил. Здесь ФТС дала отдельное пояснение: «Понятие "добросовестности приобретателя" относится к иной области права и не закреплено в законодательстве об исчислении и уплате утилизационного сбора».

На деле переход машины к другому собственнику сам по себе не снимает споры вокруг утильсбора. Правда, вопрос о том, кто должен закрыть недостающую сумму, решают с оглядкой на обстоятельства ввоза и правила, которые действовали в тот момент.

Отдельная история – автомобили, приехавшие в Россию через страны Евразийского экономического союза. Там разногласия могут появляться из-за специальных формул расчета утильсбора и учета ранее уплаченных таможенных пошлин и налогов.

О том, как рост утильсбора сказывается на продажах новых автомобилей, «За рулем» уже рассказывал.

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