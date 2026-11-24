«За рулем» рассказал о японской альтернативе китайскому кроссоверу за 2,8 млн

В новой статье «За рулем» эксперт Александр Виноградов рассматривает альтернативы новому китайскому кроссоверу с ценой от 2,8 млн рублей.

Будь то импортированная из Китая машина или же локализованная в России модель из числа новых прокси-брендов, с такой ценой она попадает в самый популярный нынче сегмент автомобилей.

Альтернатив на рынке ему хватает, отмечает эксперт. Уточняя при этом, что выбрать аналог можно как на вторичке, так и среди автомобилей по параллельному импорту.

Один из самых ярких примеров – Mazda CX-50.

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Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– Да, по цене нового «китайца» можно купить нового «японца». С нюансами: автомобиль будет для рынка Китая. Под капотом – двухлитровый атмосферный двигатель Skyactiv мощностью 155 л.с. Очень надежный и, что важно, хорошо знакомый на нашем рынке агрегат.

Он не терпит экономии на топливе. Иначе быстро клинят распылители форсунок и выходит из строя ТНВД. А еще из-за системы старт-стоп на натяжном ролике быстро образуется выработка и следом лопается ремень, так что лучше отключать систему.

Шестиступенчатый автомат требует замены масла каждые 60 000 тысяч км. Если этим пренебрегать, то к 100 тысячам км может износиться центральный подшипник. А следом, из-за возникающих вибраций, разбивает обгонную муфту.

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