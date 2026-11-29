В Hyundai заявили, что продолжат выпуск седанов вопреки моде на кроссоверы

Спрос на доступные автомобили заставил американских покупателей снова обратить внимание на классические седаны. Об этом рассказала вице-президент Hyundai Motor North America Олабиси Бойл. По ее словам, «Америка любит внедорожники», однако интерес к трехобъемным машинам все же подогрелся. Бойл добавила: «Мы обнаружили, что за последний год появились люди, которые просто говорят: „Я пересяду на седан“».

У некоторых брендов, по ее информации, продажи седанов почти приблизились к показателям пикапов, внедорожников и кроссоверов. На деле это значит, что выпускать трехобъемные машины дальше определенно имеет смысл.

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Когда представительницу Hyundai прямо спросили, стоят ли седаны инвестиций, она ответила: «Да, для нас они того стоят, и так будет всегда. Рынок для них будет существовать всегда. Правда, в ближайшей перспективе он будет не таким большим, как у SUV».

От выпуска внедорожников и рамных пикапов Hyundai, впрочем, не отказывается. В массовом сегменте седанов на американском рынке у марки остаются всего две модели – Sonata и Elantra.

О том, каким маркам сегодня доверяют российские водители, «За рулем» недавно выяснял.

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