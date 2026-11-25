Porsche Carrera GT Шумахера уйдет с молотка на аукционе Mecum

16 января 2027 года аукционный дом Mecum проведет торги, на которых появится не совсем обычный Porsche Carrera GT 2004 года выпуска. Сама по себе модель у коллекционеров в почете – выпустили всего 1270 машин, так что охота за ней идет всегда. Вот только конкретный экземпляр интересен не столько редкостью, сколько биографией.

Заказали этот суперкар для Михаэля Шумахера – семикратного чемпиона мира Формулы-1. В тот момент он выступал за Ferrari и как раз шел к своему седьмому титулу. Контракт с итальянской командой ставил рамки на личные автомобили: гонщику разрешалось владеть только марками, которые входили в концерн Fiat. Ferrari, понятное дело, тоже туда относилась.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

А вот Porsche Carrera GT – прямой конкурент Ferrari Enzo – в этот список никак не попадал. Чтобы обойти запрет, машину заказали для Шумахера, но оформили на его давнего менеджера Вилли Вебера. По данным Mecum, гонщик на ней действительно ездил.

Связь с Шумахером подтверждают и детали. На задней крышке сохранилась виниловая эмблема с инициалами «MS», а в комплекте идет руководство пользователя с изображением гоночного шлема пилота. Кстати, новому владельцу передадут еще и некие раритетные фотографии.

Технически все стандартно для этой модели: атмосферный 5,7-литровый V10 мощностью 605 л.с., 6-ступенчатая механическая коробка передач, в основе – углепластиковый монокок. Пробег выставленного на торги экземпляра составляет около 14 тысяч километров.

Ранее «За рулем» уже рассказывал , о чем тревожились автомобилисты в 2026 году.

Обзор выгодных предложений от банков в 2026 ВТБ – автокредит наличными Без первоначального взноса. Сумма кредита: от 300 000 руб. до 10 000 000 руб. Срок кредита: от 1 года до 7 лет. Т-Банк – рассчитать кредит на авто До 8 000 000 руб. До 8 лет. Без первоначального взноса. Удобный расчет кредита на онлайн-калькуляторе. Решение за 2 минуты. Есть также возможность оформить дебетовую карту или кредитную карту Drive для водителей с повышенным кэшбеком на покупки товаров и услуг для автомобилистов. Совкомбанк – рассчитать кредит Автокредит или денежный кредит под залог автомобиля. Заявка онлайн. Без подтверждения дохода. Кредит на карту или курьером. Рекомендуем также: Как реально сэкономить на каско до 50%? Обзор самых доступных допстраховок на автомобиль. Реклама:

ПАО Банк ВТБ. 7702070139 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6aysDqcA68P5MpatMwmTCu5Edk2zK23JY3eGrrsAgcffkHzsDk ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6Eif6mrEySkHFhB5vVgRB2qasFKchpvdJQHbZn8ovNtSPda4Dk

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6brw7Na1ejPnMnWjHDVu2Bneu8N6XseL9MX2qkxE5mv9nJ3ofc

АО «ТБанк». 7710140679 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQDuuSnH2DyCC36BaE2or78H478xfcv3D6ityKGCrmERMKUTu

ПАО "СОВКОМБАНК". 4401116480 ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6GQ86gY51sARjBj6HRsRsKufYGG6UuxB5eqcsp9jh22dCKyTQL