Поставщик автокомпонентов для компании Toyota переключился на оборонный рынок

Японские производители автокомпонентов берутся за выпуск оборонной продукции. Один из примеров – Aster: ее электромоторы теперь используются в беспилотниках американской Anduril, которая работает в военно-технологическом секторе. По информации Reuters, за год работы на этом направлении оборонные поставки принесли примерно 10% выручки Aster.

Сама Aster – японский производитель электродвигателей и промышленных компонентов. В автопром она поставляла комплектующие, среди ее заказчиков была Toyota.

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Глава Aster Такенобу Хонго отметил: компоненты для дронов дают больше дохода, чем автомобильное направление. Правда, выпуск электромоторов для машин, по его словам, пока остается малоприбыльным.

Переориентация поставщиков, как сообщает агентство, связана с планами японского правительства наращивать оборонный потенциал. Кабинет премьер-министра Санаэ Такаити рассчитывает привлечь к этому автопром и задействовать уже существующие производственные цепочки.

Дополнительный стимул для диверсификации – сокращение автомобильного производства в Японии. По данным Ассоциации автопроизводителей страны, в 2025 году местные заводы собрали почти на 900 тыс. машин меньше, чем десятью годами ранее.

О том, что ждет бензиновые двигатели, «За рулем» уже рассказывал на примере Geely.

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