«За рулем» разъяснил, как управлять машиной в заморозки, чтобы не попасть в ДТП

Как поменять стиль вождения при первых заморозках, рассказал обозреватель «За рулем» Михаил Колодочкин:

Снижаем скорость. Если кто-то рвется вперед – спокойно пропускаем!

Увеличиваем дистанцию.

Избегаем любых резких маневров.

Активно пользуемся световыми сигналами: заблаговременно включаем поворотники, перед торможением «мигаем» стоп-сигналами – пусть все видят.

Удваиваем внимание на таких участках дороги, как мосты и эстакады: там лед образуется в первую очередь.

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