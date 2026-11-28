В Ирландии полиция задержала Passat, буксировавший экскаватор на прицепе

Водитель из Северной Ирландии попытался перевезти трехтонный экскаватор на прицепе, прицепленном к его Volkswagen Passat. Сотрудники полиции Северной Ирландии (PSNI) такой подход к транспортировке тяжелых грузов, мягко говоря, не оценили.

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16 ноября во время проверки, которую проводила дорожная полиция в Мейдауне (район города Дерри), правоохранители выявили целый ряд нарушений. Первое было вполне очевидным: по мнению полицейских, VW Passat попросту не предназначен для перевозки такого груза. Автомобиль наглядно это подтвердил – его передняя ось оказалась приподнятой над дорогой.

Но, как выяснилось при более детальном осмотре, это было лишь начало.

У прицепа была лопнувшая шина, что, разумеется, сильно затрудняло движение состава. Кроме того, экскаватор никак не был закреплен на платформе, поэтому во время поездки он мог свободно по ней перемещаться. Также отсутствовал страховочный трос, который в случае отсоединения прицепа от тягача должен приводить в действие тормоза прицепа. И вишенка на торте: прицеп даже не был зарегистрирован.

Полицейские запретили дальнейшее движение. Однако для водителя на этом история не заканчивается. «В ближайшие недели водителю предстоит ответить перед судом за управление транспортным средством в опасном техническом состоянии, перевозку недостаточно закрепленного груза и ряд других нарушений», – говорится в сообщении полиции.

VW Passat, возможно, и является универсальным семейным автомобилем, но использовать его в качестве тягача для трехтонного экскаватора – идея так себе.

Да и с более подходящим тягачом такая перевозка была бы сродни самоубийству.

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