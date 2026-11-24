С 1 декабря автомобили Lada снова можно покупать по программе льготного автокредитования

Скидку до 20% получат медработники и сотрудники образования, люди с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Для бойцов СВО, получивших ранения в ходе боевых действий, предусмотрена отдельная льгота – 40% на Lada с ручным управлением.

Правда, действует это не для любых машин. Программа охватывает российские автомобили с ДВС стоимостью до 2 млн рублей, если их берут в кредит. По сути, под такие требования подходит почти весь актуальный модельный ряд марки.

В списке – Granta, Iskra, Vesta (включая метановую версию), Niva Legend, Niva Travel и Largus. Так что охват получается широким: от базовых вариантов до более практичных моделей.