Компактный электромобиль Suzuki eSky рассекретят 25 ноября

Международная версия электрокара Suzuki eSky, созданного на базе японского кей-кара, будет официально представлена 25 ноября.

Утверждается, что автомобиль получит измененный передний бампер, который отличается от дизайна японской модели, показанной в августе. И хотя европейская версия явно претерпит ряд доработок, она вряд ли так уж существенно будет отличаться от донора.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Точная стоимость и дата начала продаж пока не объявлены, однако ожидается, что после выхода на рынок в 2027 году eSky предложит более привлекательную цену, чем многие конкуренты в сегменте городских автомобилей, при этом превзойдя их по запасу хода и оснащению.

Японская версия относится к категории кей-каров, которые подпадают под строгие законодательные ограничения по габаритам и техническим характеристикам. Похожая ситуация была с Honda Super-N: для Европы этот автомобиль сделали длиннее, шире и мощнее. Пока неясно, пойдет ли Suzuki по тому же пути. Если нет, то на фоне конкурентов машина будет выглядеть совсем крошечной.

Длина японского eSky составляет всего 3395 мм, что почти на 400 мм меньше, чем у компактного Renault Twingo. Кроме того, он на 245 мм уже французской модели, что делает его невероятно маневренным в городе, хотя может снизить приспособленность к поездкам по автомагистралям.

По заявлению Suzuki, запас хода eSky на одном заряде батареи емкостью 26 кВт·ч достигает 310 км. Это делает автомобиль более энергоэффективным, чем новый Twingo или упомянутая Super N. Зарядка постоянным током возможна при мощности до 50 кВт; учитывая небольшую емкость аккумулятора, время зарядки с 10 до 80% должно составить значительно меньше 30 минут.

Официальные данные о мощности и динамике пока не раскрыты, однако в Японии все кей-кары независимо от типа силовой установки ограничены мощностью 63 л.с., так что eSky, вероятно, будет соответствовать этому показателю. При этом автомобиль должен быть довольно резвым: Suzuki заявляет массу всего 1030 кг, что стало возможным благодаря компактным габаритам, продуманной компоновке и небольшому аккумуляторному блоку.

Хотя пока неясно, претерпит ли модель изменения по сравнению с японской версией, можно с уверенностью сказать, что eSky предложит впечатляющую вместительность при компактных размерах, а его симпатичный дизайн вполне может сделать его настоящим хитом.

Кстати, о том, почему на электромобилях шины изнашиваются заметно быстрее, «За рулем» уже объяснял.