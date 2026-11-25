FT: SpaceX и Tesla сформировали спецкомитеты для переговоров о слиянии

Специальные комитеты появились в SpaceX и Tesla – обеих компаниях Илона Маска. Их задача – согласовать условия возможного объединения, которое оценивают в $3,5 трлн. О таких планах 24 ноября написала Financial Times, ссылаясь на источники.

«Две публичные компании Илона Маска назначили нескольких директоров – трех из Tesla и двух из SpaceX, – которые считаются финансово «незаинтересованными», для руководства двумя специальными комитетами, занимающимися переговорами о слиянии», – приводит газета слова своего источника.

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Со стороны SpaceX в комитет вошли Рулоф Бота и Рэнди Глейн. Tesla представляют председатель совета директоров Робин Денхолм, Кэтлин Уилсон-Томпсон и Джек Хартунг. Этим людям предстоит подготовить план объединения, прописать условия обмена акциями и добиться одобрения акционеров.

Для консультаций SpaceX привлекла Morgan Stanley и Goldman Sachs, а Tesla – Evercore. По данным FT, специалисты ищут точки соприкосновения в бизнесе двух компаний: в частности в разработке искусственного интеллекта, чипов и дата-центров. Не исключается синергия в ракетостроении, робототехнике и выпуске солнечных панелей. Правда, один из собеседников газеты отметил: комитеты еще далеки от договоренности, а разногласий между ними больше, чем обычно думают.

Финансовые условия – только первый этап. Затем сторонам предстоит определить структуру управления объединенной компанией. Источники издания полагают, что окончательные решения о назначениях на ключевые должности примет сам Илон Маск. Предприниматель ранее назвал переговоры комитетов «странным театром кабуки», поскольку его не допускают к обсуждениям. По законам Техаса, где зарегистрированы обе компании, комитеты могут консультироваться с руководством, однако Маск не вправе напрямую участвовать в переговорах.

Еще 21 октября Маск заявил, что Tesla и SpaceX могут объединиться и что первые рабочие группы уже созданы. При этом, по его словам, полноценное слияние двух корпораций в одну не обязательно: частичное сотрудничество позволит обоим игрокам «многое получить».

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